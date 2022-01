V Veliki Britaniji odpustili voznico avtobusa, ker je 'prenizka'

Štiriintrideset let pozneje je Scholesova, ki je visoka 1,52 metra, izgubila službo, ker "ni zmožna voziti novega modela avtobusa". Novi avtobusi bi od nje namreč zahtevali, da se, da lahko pogleda v ogledalo, nagne nazaj, tako pa ne more doseči pedal.

V precej moško dominirani industriji se je Scholesova sicer dobro znašla, čeprav je morala premagati številne ovire. Po začetnem intervjuju so ji namreč dejali, da ni ženskih stranišč in se spraševali, če bo zmogla komunikacijo s "težkimi" potniki, ki znajo biti žaljivi. Še danes je v Veliki Britaniji okoli 84 odstotkov voznikov avtobusov moških. Ker je želela vtreti pot ženskam, ki si želijo postati voznice, se je soočala tudi s spolnim nadlegovanjem.

Ko so dobili nove avtobuse za linijo, ki jo vozi, je pri delodajalcu izrazila zaskrbljenost, da ne bo videla na cesto. Podjetje Go North West pa jo je najprej suspendiralo, nato pa jo odpustilo z 12-tedenskim odpovednim rokom. Ob podpori sindikata so ji nato ponudili druge linije, kjer bi lahko vozila avtobuse, ki jih je sposobna voziti, vendar pa so druge poti plačane manj. "Imam tri otroke, sem vdova in moram plačati hipoteko, ne morem sprejeti znižanja plače," je dejala. V torek jo čaka dokončna pritožba na odločitev.

Tiskovni predstavnik podjetja Go North West je dejal, da je bila Scholesova "cenjena članica ekipe in da so ji ponudili številne prilagoditve, ki jih ni želela sprejeti". Dejali so še, da si prizadevajo za boljšo zastopanost žensk v podjetju in da nameravajo do leta 2025 število voznic avtobusov povečati iz 11 na 20 odstotkov.