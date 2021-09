Omejitev skladiščenja jajčec, semenčic in zarodkov se bo po britanskih vladnih načrtih dvignila do 55 let, kar bi naj ljudem dalo večjo izbiro pri tem, kdaj si bodo ustvarili družino. Minister za zdravje Sajid Javid je dejal, da je trenutna meja desetih let "močno omejujoča, nova zakonodaja pa bo ljudem pomagala v mislih izklopiti biološko uro".