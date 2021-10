V Veliki Britaniji po brexitu pomanjkanje zdravstvenih delavcev

"Običajno jih rekrutiramo več kot 100-letno. Sedaj jih je okoli 50," je dejal Peter Henry iz organizacije Origin, ki posreduje osebne asistente osebam z boleznimi in poškodbami hrbtenice. Razmere so se zaostrile predvsem od julija dalje, je dodal.

Takrat se je v Veliki Britaniji končalo obdobje, ko so lahko državljani EU, ki živijo na Otoku, zaprosili za ohranitev pravic, ki so jih imeli pred brexitom. Po brexitu namreč državljani EU načeloma ne morejo več delati v Veliki Britaniji brez vize.

Veliko osebnih asistentov in negovalcev, ki živijo pri invalidih in jim pomagajo, prihajajo iz tujine, Britancev namreč ni dovolj. Na ta izziv je vlado že pred meseci opozorila organizacija za podporo invalidom Disable People Against Cuts, a je vlada zavrnila predlog, da bi osebnim asistentom olajšali priseljevanje.