V Veliki Britaniji se je odvilo svetovno prvenstvo v metanju frnikol

Se še spomnite nekoč zelo priljubljenih frnikol, s katerimi so otroci dneve preživljali na dvoriščih ali doma in eni bolj, drugi manj veseli preštevali dnevni izplen in občudovali redkejše primerke kroglic, ki so si jih uspeli priigrati. V Veliki Britaniji so frnikole še vedno popularne, 500-letno tradicijo pa ima turnir v Tinsley Greenu, ki je prerasel v svetovno prvenstvo. Kakšne taktike za zmago so tekmovalci ubrali letos?