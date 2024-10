V Veliki Britaniji ukradli za več kot 350.000 evrov sira, aretiran 63-letnik

Britanska policija, ki preiskuje krajo 22 ton sira, je zaradi suma goljufije in rokovanja z ukradenim blagom aretirala 63-letnega moškega. Na afero se je odzval tudi slavni kuhar Jamie Oliver in svoje sledilce pozval, naj bodo pozorni na prodajo prestižnega sira, ki se prodaja po nizkih cenah.

OGLAS

Prejšnji teden so v podjetju Neal's Yard Dairy iz Southwarka v južnem Londonu poročali o kraji sira. Šefi podjetja do povedali, da je podjetje izgubilo v sukno vezani Cheddar v vrednosti več kot 300.000 funtov (več kot 350.000 evrov), in sicer zaradi prevaranta, ki se je predstavljal kot zakoniti veleprodajni distributer za velikega francoskega trgovca na drobno, poroča Sky News. V podjetju so, da gre za lažno identiteto, odkrili šele potem, ko je bilo skupno dostavljenih le 950 sirov.

Neal's Yard Dairy FOTO: Shutterstock icon-expand

Tiskovni predstavnik metropolitanske policije je v četrtek dejal, da so preiskovalci aretirali moškega zaradi suma goljufije z lažnim predstavljanjem in rokovanjem z ukradenim blagom. Aretiranega 63-letnika naj bi zaslišali na policijski postaji v južnem Londonu, nato pa ga po vplačani varščini izpustili, preiskava pa je še v teku. V podjetju Neal's Yard Dairy so poudarili, da so bile "ukradene" tri različne vrste sira, vse tri pa naj bi prejele številne nagrade in naj bi bile med najbolj priljubljenimi siri v Združenem kraljestvu. V podjetju sklepajo, da so prav zaradi visoke denarne vrednosti "posebna tarča tatov". A čeprav je podjetje s krajo zadobilo hud finančni udarec, je vseeno spoštovalo svojo zavezo do malih dobaviteljev in trem obrtnim sirarjem, s katerimi sodelujejo, že v celoti plačalo dolg.

Sir iz prodajalne Neal's Yard Dairy FOTO: Shutterstock icon-expand

Na afero se je odzval tudi slavni kuhar Jamie Oliver Po tem, ko so novice o tatvini postale javne, je podjetje prejelo veliko podpornih sporočil. "Resnično smo ganjeni, da nas podpira toliko ljudi v sirarski skupnosti in drugod," so sporočili. Na afero se je odzval tudi slavni kuhar Jamie Oliver. Svoje sledilce je pozval, naj bodo pozorni na prodajo prestižnega sira po nizkih cenah. Na Instagramu je zapisal, da je količina ukradenega Cheddarja enaka celotni letni proizvodnji sira Hafod, kar "potencialno ustvarja precejšnjo vrzel na trgu obrtnih sirov". Tom Calver iz podjetja Westcombe Dairy je prav tako delil video, na katerem pokaže notranjost mlekarne in izpostavi prazne police, da bi ljudje videli, koliko sira je bilo dejansko ukradenega.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči