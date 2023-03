V Veliki Britaniji zaradi neviht in močnega vetra številne težave

Na cesti M62 v Lancashiru so vozniki obstali v dolgih kolonah za več ur, dele avtoceste pa so blokirali tudi tovornjaki z dvigalkami. Voznica Kelly je za Sky News povedala, da so v koloni več kot šest ur, voznikov, ki so obstali v avtomobilih, pa je na stotine, je dejala. Zaradi nizkih temperatur so nekateri svoja vozila pustili na cesti in si poiskali zavetje.

Britanske železnice so sporočile, da je več podrtih dreves blokiralo proge med Manchestrom in Sheffieldom, zato vlaki na omenjeni progi več ur niso vozili. Tudi večina letov, ki so vzletali z liverpoolskega letališča John Lennon, je imela zaradi močnega sneženja zamude. Po poročanju BBC je danes zaprtih več sto šol na severu in v osrednji Angliji, v Walesu, na Škotskem in na Severnem Irskem, kot tudi na otoku Isle of Man.