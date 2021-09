V Veliko Britanijo od petka le še s potnim listom

Potni list bodo po novem za vstop v Veliko Britanijo poleg državljanov EU potrebovali še državljani Švice, Norveške, Islandije in Lihtenštajna.

Izjema bo veljala za tiste, ki imajo v Veliki Britaniji dovoljenje za bivanje. Ti bodo lahko tudi v prihodnje potovali z osebno izkaznico. Bi pa to lahko povzročalo nekaj težav, saj je dostop do dovoljen za bivanje na Otoku po brexitu možen le prek spletnega portala britanskega notranjega ministrstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa. S tem pa je oteženo dokazovanje, da ima oseba tudi dovoljenje za bivanje in da lahko pride v Veliko Britanijo z osebno izkaznico.