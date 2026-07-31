V veljavi nova pravila EU glede popravil izdelkov

Nova ureditev se nanaša na gospodinjske in elektronske izdelke, kot so pralni stroji, sesalniki, mobilni telefoni, tablični računalniki in podobno.

Nova pravila med drugim potrošnikom zagotavljajo pravico, da od proizvajalcev zahtevajo popravilo izdelkov, ki jih je v skladu s pravom EU tehnično mogoče popraviti. Poleg tega mora biti popravilo opravljeno v razumnem roku, razen če je storitev brezplačna, in po razumni ceni, da se spodbudi izvajanje popravil.

Če se potrošniki odločijo za popravilo, se zakonska garancija po novem enkrat podaljša za 12 mesecev. Poleg tega bodo morali proizvajalci zagotoviti lahko dostopne informacije o popravilih in dostopu do rezervnih delov po razumni ceni.

V Bruslju pričakujejo, da se bo z novimi pravili v EU ustvarilo 4,8 milijarde evrov rasti in naložb.

V okviru nove uredbe bo zaživela tudi evropska spletna platforma za popravila. Ta naj bi začela delovati leta 2027 in bo potrošnikom omogočila lažje iskanje ustreznih serviserjev. Platforma bo vsebovala rubrike za vsako državo članico EU.

V Mreži Evropskih potrošniških centrov (EPC), katere del je tudi Evropski potrošniški center Slovenija, so maja letos ocenili, da nova pravila predstavljajo velik korak k dejanski pravici do popravila. Po drugi strani pa so opozorili, da pravila ne zajemajo številnih izdelkov za vsakdanjo rabo, kot so kavni avtomati ali slušalke.