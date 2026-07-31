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V veljavi nova pravila EU glede popravil izdelkov

Bruselj, 31. 07. 2026 13.44 pred 10 dnevi 1 min branja 19

Avtor:
STA
Popravilo pralnega stroja

V EU so v veljavo stopila nova pravila, ki dajejo prednost popravilu izdelkom pred nakupom novega. Kot so prepričani v Evropski komisiji, bodo prinesla prihranke za potrošnike, spodbujala krožno gospodarstvo in podpirala cilje trajnostne potrošnje. Nova ureditev se nanaša na gospodinjske in elektronske izdelke, kot so pralni stroji, sesalniki, mobilni telefoni, tablični računalniki in podobno.

Nova ureditev se nanaša na gospodinjske in elektronske izdelke, kot so pralni stroji, sesalniki, mobilni telefoni, tablični računalniki in podobno.
Nova ureditev se nanaša na gospodinjske in elektronske izdelke, kot so pralni stroji, sesalniki, mobilni telefoni, tablični računalniki in podobno.
FOTO: Shutterstock

Nova pravila med drugim potrošnikom zagotavljajo pravico, da od proizvajalcev zahtevajo popravilo izdelkov, ki jih je v skladu s pravom EU tehnično mogoče popraviti. Poleg tega mora biti popravilo opravljeno v razumnem roku, razen če je storitev brezplačna, in po razumni ceni, da se spodbudi izvajanje popravil.

Če se potrošniki odločijo za popravilo, se zakonska garancija po novem enkrat podaljša za 12 mesecev. Poleg tega bodo morali proizvajalci zagotoviti lahko dostopne informacije o popravilih in dostopu do rezervnih delov po razumni ceni.

V Bruslju pričakujejo, da se bo z novimi pravili v EU ustvarilo 4,8 milijarde evrov rasti in naložb.

V okviru nove uredbe bo zaživela tudi evropska spletna platforma za popravila. Ta naj bi začela delovati leta 2027 in bo potrošnikom omogočila lažje iskanje ustreznih serviserjev. Platforma bo vsebovala rubrike za vsako državo članico EU.

V Mreži Evropskih potrošniških centrov (EPC), katere del je tudi Evropski potrošniški center Slovenija, so maja letos ocenili, da nova pravila predstavljajo velik korak k dejanski pravici do popravila. Po drugi strani pa so opozorili, da pravila ne zajemajo številnih izdelkov za vsakdanjo rabo, kot so kavni avtomati ali slušalke.

potrošniki evropska unija nova pravila popravilo
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KOMENTARJI19

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sabro4
01. 08. 2026 16.48
od instant in uporabi in odvrzi do popravia starih aparatov , baza za popravilo je umrla uničena dela prekariat....itd joj ta Brusel , možganski nedonošenčki res...
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0 0
Dr Dre
01. 08. 2026 08.44
Ne spomnim se, da bi kdo kaznoval Stelantis za 1.2 Puretech motor, ki se sam uniči pred 100 000 Km, ker so geniji dali zobati jermen v olje, kjer razpade. Pesek v oči je vse to..
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+1
1 0
sabro4
01. 08. 2026 16.52
puretech=pureNATEG vozim 36 letno analogno vozilo 1.3. karbič, kako se peljem mimo teh 0.9 in 1.2 puresh.... neprecenljivo, mimo grede imam prevoženih 214K km,...naredi sam.....OK poraba 8 do 9 na 100 ( bi bila manjša če ne bi bilo toliko električarjev ekologov, oni se dajo na 53,75km/h pa ne vem ali naj pilim 3 ali tresem 3jo, ...
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0 0
Lenart Čaubi
01. 08. 2026 08.02
Včasih kako stvar ni problem popravit vprašanje koliko je rentabilno glede na ceno uro serviserja pa še problem starih strojev,da se kvari lahko vlečejo kot jara kača,
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0 0
Dr Dre
01. 08. 2026 08.47
Seveda, ko za 5 let star pralni stroj, ki je pravkar iz garancije, zamenjava ležaja za 5€ ni mogoča, zaradi konstrukcije...
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+1
1 0
E.Nigma
31. 07. 2026 21.05
Meni še Rogovega bicikla iz leta 89 Rog Mountain ne morejo zavor popraviti, ker jih ne zna. Sem jih sam, ne pa da danes servisi popravljajo neke stroje kar crkne mesec po poteku garancije pa mesec dni pred novim modelom.
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0 0
E.Nigma
31. 07. 2026 21.01
In začnite vreti reklamo. Sem Jože Kosmačin pralne stroje popravljam že 29 let in imam že čisto ferderbana kolena. Zato pred vsakim pranjem.... Da pralni stroj bi dlje živel dodaj Kalgon pa Jože bo srečen.
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0 0
Kameleon Kiddo
31. 07. 2026 20.11
Ja pa bravo. Vsaka stvar bi mogla bit narejena iz NAJBOLJŠIH MOŹNIH MATERIALOV za DOLGOROČNO UPORABO. Ne pa "obsolete design" ki so ga iznasli da ekonomijo poganjajo v tri krasne. Npr. Prvw žarnice so imele wolframovo nitko svetijo se danes (100let) tudi prve najlon nogavice so bule tako trpežne da si lahko avto vleko z njimi. Nakar je prusel stric kejpitalijst panje rekel stop hopa cupa. Hočem več keša
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+2
2 0
Nace Štremljasti
31. 07. 2026 19.43
je ceneje da kupiš novo,pa še garancijo imaš,serviserjev ki bi znali kaj popraviti ni veeeeeč,znajo samo kasirati
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+2
2 0
Borec21
31. 07. 2026 18.33
To je spet birokracija kako boš popravil če je tehnična izvedba črne ßkatle in je menjava dražje ko novo
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+3
3 0
bronco60
31. 07. 2026 15.41
In , kateri mehanik bo to popravljal??
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+5
5 0
zvoneti
31. 07. 2026 15.33
Spet nova bruseljska birokratska traparija. Glede nato kako hitro proizvajalci ukinjajo stare modele jih noben serviser ne bo mogel dohajati, ker enostavno toliko rezervnih delov za nešteto modelov nebo nihče naročal in imel na zalogi. Sicer podpiram ponovno uporabo in tam kje je to možno se tudi sam poslužujem tega, vendar je to dandanes bolj hobi, ker se tehnologija tako hitro spreminja, cena rezervnih delov in popravila pa taka, da se ne splača.
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+4
4 0
sabro4
31. 07. 2026 15.23
in to se spomnejo sedaj ko so mali obrtniki že skoraj vsi propadli, zaprli ali pa se prezaposlili, Brusel=butale
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+5
5 0
Komentator
31. 07. 2026 15.19
Imam izkušnje z zastonj popravilom, v jamstvu, pol leta brez stroja. Pomagati si pa nisem mogel prav nič. Agencija za varstvo potrošnikov mi je samo dejala: Niste član, zato ne moremo nič....
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+5
5 0
JApajaDAja
31. 07. 2026 14.47
,,,in kje so serviserji,ki to še znajo popravljati....in cena bo polovica novega aparata....
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+6
6 0
Hudi časi
31. 07. 2026 14.20
Popravilo, če je poceni, stane polovico cene novega aparata. Včasih je celo dražje od novega. Ko bodo cene normalne, bomo popravljali. Sicer sem pa pred časom poslušal našega komisarja Potočnika. Zakaj moramo biti lastniki pralnega, pomivalnega stroja, zamrzovalnika, hladilnika, pečice... Če bi to imeli v najemu, je v interesu tistega, ki oddaja aparate, da se čim manj kvarijo. To so pa izdelki višje cenovne vrednosti. Manj okvar, manj odpadkov, manj menjav aparatov... Čistejše okolje.
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-1
3 4
jung
31. 07. 2026 15.24
Hudi časi.... Ni glih tako enostavno. Ko se nekaj pokvari je čisto vseeno če si lastnik ti ali imaš v najemu. Napravo je pač potrebno popravit ali zamenjat, saj brez nje pač ne gre.
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+1
1 0
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