V veljavi nove ameriške uvozne carine

Da so carine začele veljati, je na svojem družbenem omrežju Truth Social potrdil ameriški predsednik Donald Trump . "Polnoč je. Milijarde dolarjev od carin sedaj pritekajo v Združene države Amerike," je zapisal okoli polnoči po washingtonskem času. Malo pred tem je na Trumop v objavi na Truth Social napovedal začetek veljavnosti carin in med drugim zapisal, da veličino ZDA lahko ustavi le radikalna levica, ki želi, da ZDA ne bi uspelo.

Ameriški predsednik Trump je aprila najprej napovedal t. i. vzajemne carine na uvoz iz vsega sveta. Za večino držav je določil 10-odstotne stopnje, za nekatere najpomembnejše partnerice, tudi EU, pa precej višje. Vendar je uvedbo nato najprej odložil do 9. julija, nato do 1. avgusta in slednjič do 7. avgusta.

Medtem je s posamičnimi državami sklenil trgovinske sporazume, med njimi z Vietnamom, Indonezijo, Filipini, Veliko Britanijo, Japonsko, EU in Južno Korejo.

Po teh sporazumih splošne carinske stopnje za uvoz blaga znašajo od 10 do 20 odstotkov, vsebujejo pa tudi nekatera druga določila, npr. o investicijah, necarinskih ovirah in vrednosti nakupov ameriškega blaga, ki naj bi jih opravile trgovinske partnerice. Za ta določila sicer ni gotovo, kako in do kakšne mere se bodo izvajala.

V skladu s Trumpovim izvršnim ukazom pa danes uveljavljene nove carine še ne bodo veljale za blago, ki je bilo natovorjeno na ladje do danes in bo prispelo v ZDA pred 5. oktobrom.