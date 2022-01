V veljavi prepoved uporabe nevarnih snovi v črnilih za tetoviranje

Med sestavinami, katerih uporaba bo odslej prepovedana, je tudi izopropanol, ki se pojavlja v večini črnil za tetoviranje in ki lahko draži oči ali izsuši kožo.

Omejitev zajema kemikalije, ki povzročajo raka ali genske mutacije, ter kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje in povzročajo preobčutljivost in draženje kože, so pojasnili pri Evropski agenciji za kemikalije (Echa), ki je na prošnjo Evropske komisije opravila oceno tveganja za zdravje za omenjene snovi.

Nova pravila določajo, da se črnila za tetoviranje in trajna ličila, ki vsebujejo nevarne snovi v količinah, ki presegajo določene mejne vrednosti, ne smejo več dajati na trg in uporabljati v EU.

Evropska komisija je decembra 2020 sprejela omejitve zaradi zaščite zdravja državljanov EU pred nevarnimi kemikalijami, ki jih vsebujejo mešanice za črnila za tetovažo in trajna ličila. Z njimi želi zagotoviti, da bodo državljani enako zaščiteni ne glede na to, v kateri državi se tetovirajo in ali je črnilo proizvedeno v EU ali ne.

Nova pravila stopajo v veljavo po 12-mesečnem prehodnem obdobju, v katerem so imeli pristojni akterji po mnenju predlagatelja dovolj časa za prilagoditev svoje dejavnosti. Izjemi sta modro in zeleno barvilo, za kateri velja dveletno prehodno obdobje, saj zanju za zdaj ni nobene varnejše in tehnološko ustrezne nadomestne možnosti.

Pri Echi so pri tem še poudarili, da namen omejitve ni prepovedati tetoviranje, temveč zagotoviti varnejšo uporabo barvil v črnilih za tetoviranje in trajno ličenje. Kljub temu pa nova pravila skrbijo umetnike tetoviranja po Evropi, saj bi po njihovem prepričanju lahko škodila njihovi dejavnosti. Na spletu se je tako pojavila peticija z naslovom Rešimo barvila ("Save the Pigments"), ki je doslej po vsej EU zbrala okoli 170.000 podpisov.

V peticiji so pobudniki med drugim spomnili, da je pandemija covida-19 močno prizadela tudi njihovo dejavnost, in pri tem opozorili, da prehodno obdobje za prilagoditev na nova pravila glede uporabe črnil za tetovaže ne zadostuje. Menijo namreč, da bi morala Evropska komisija približno 200.000 umetnikom tetoviranja in dobaviteljem v tej mladi industriji dati na voljo več časa.