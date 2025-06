Konec zavezništva: Musk Trumpov zakon označil za 'odvratno sprevrženost'

"Žal mi je, ampak tega ne morem več prenašati. Ta ogromen, nezaslišan, s svinjarijo napolnjen kongresni zakon o porabi je odvratna sprevrženost. Sram naj bo tiste, ki so glasovali zanj: veste, da ste ravnali narobe. To veste," je zapisal Musk.

Musk je še zapisal, da bo zakon povečal proračunski primanjkljaj in obremenil Američane z uničujočim in nevzdržnim dolgom.

Predstavniški dom kongresa je maja tesno, z le republikanskimi glasovi potrdil predlog zakona o proračunu za leto 2026, ki vsebuje veliko davčnih olajšav za podjetja in posameznike, predvsem premožnejše, in predvideva zmanjšanje porabe za zdravstvo revnejših Američanov.

"Predsednik že dolgo ve, kakšno je stališče Elona Muska do tega zakona," je v torek na novinarski konferenci povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt . "To ne spremeni predsednikovega mnenja. Gre za velik, lep zakon," je dejala in zavrnila ocene, da povečuje primanjkljaj.

Po vladnem indeksu cen proizvajalcev so se cene jekla v ZDA, odkar je Trump 20. januarja postal predsednik, zvišale za 16 odstotkov, z zvišanjem carin pa se bodo še okrepile. Marca letos je tona jekla stala 984 dolarjev, kar je glede na podatke ameriškega ministrstva za trgovino precej več kot v Evropi (690 dolarjev) in na Kitajskem (392 dolarjev).

ZDA so lani proizvedle približno trikrat več jekla, kot so ga uvozile, največji viri uvoza jekla pa so Kanada, Brazilija, Mehika in Južna Koreja.

EU je bila kritična do Trumpove napovedi o dvigu carin na uvoz jekla in aluminija. V Bruslju so prepričani, da tovrstni ukrepi spodkopavajo trenutna prizadevanja za dosego rešitve s pogajanji. Dodali so, da so pripravljeni sprejeti protiukrepe.

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič se bo sicer danes v Parizu ob robu ministrskega zasedanja Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) sestal s trgovinskim predstavnikom ZDA Jamiesonom Greerjem.