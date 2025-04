V veljavo še višje dodatne carine, EU pripravlja protiukrepe

Potem ko so v soboto za večino držav in ozemelj po svetu, tudi EU, začele veljati 10-odstotne dodatne carine na uvoz blaga v ZDA, naj bi danes za izbrano skupino zunanjetrgovinskih partneric, ki po prepričanju Donalda Trumpa in njegove administracije v zunanji trgovini najbolj izkoriščajo ZDA, začele veljati še dodatne višje carinske stopnje. Za EU bodo te 20 odstotkov. Najvišje so ZDA uvedla za Kitajsko. Po 20-odstotnih, uvedenih marca, bi se te danes morale zvišati še za 34 odstotkov, a ker se je Kitajska odzvala s 34-odstotnimi carinami na ameriško blago, jih je Trump dvignil še za 50 odstotkov. Skupno tako od danes znašajo kar 104 odstotke.

Ukrep je močno pretresel in osupel svet. Čeprav je Trump carine označil za vzajemne, se vrstijo opozorila, da nimajo ničesar z vzajemnostjo. Carinske stopnje so daleč od povprečnih carinskih stopenj na ameriški uvoz in predstavljajo preprosto delež primanjkljaja v blagovni menjavi ZDA s posamezno partnerico v skupnem uvozu iz te partnerice.

Kljub šoku in razburjenju je večina ameriških zunanjetrgovinskih partneric, to velja tudi za EU, izrazila željo po pogajanjih in izogibanju nadaljnji eskalaciji trgovinske vojne. Med izjemami je Kitajska, ki je napovedala enakovredne proticarine, zaradi česar je Trump spor zaostril in dodatne carine dvignil na 84 odstotkov. Carine v višini 25 odstotkov na nekatere ameriške avtomobile je z današnjim dnem napovedala tudi Kanada.