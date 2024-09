V Venezueli aretirali več ljudi: 'Prišli so v državo z namenom umora predsednika'

Venezuelski notranji minister Diosdado Cabello je aretacije tujih državljanov naznanil na državni televiziji, zaroto pa je po njegovih besedah vodila CIA, ker naj bi želeli strmoglaviti venezuelsko vlado in ubiti več njenih članov. Cabello je pokazal tudi slike pušk, ki so jih zasegli domnevnim zarotnikom, poroča AP.

"Nacionalni obveščevalni center Španije je na našem območju deloval neopazno, ker so vedeli, da tukaj deluje CIA. Dva pripornika sta nam celo povedala o skupini plačancev, ki jih iščejo, da bi jih pripeljali v Venezuelo z zelo jasnimi cilji. Da umorijo Nicolasa Madura, podpredsednico Delcy Rodriguez, mene in še druge, ki vodimo našo stranko in revolucijo," je dejal Cabello.

Med aretiranimi ameriškimi državljani je bil namreč tudi pripadnik mornarice. Služil naj bi v Afganistanu, Iraku in Kolumbiji. Tudi ameriško zunanje ministrstvo je potrdilo pridržanje pripadnika ameriške vojske in sporočilo, da so "seznanjeni z nepotrjenimi poročili o dveh dodatnih ameriških državljanih, pridržanih v Venezueli".

A so zanikali vse trditve o vpletenosti ZDA v zaroto. "ZDA še naprej podpirajo demokratično rešitev politične krize v Venezueli," so zapisali v izjavi.

Do aretacij sicer prihaja le dva dni po tem, ko je ameriško finančno ministrstvo uvedlo sankcije proti 16 Madurovim zaveznikom, ki jih je ameriška vlada obtožila oviranja glasovanja na spornih venezuelskih predsedniških volitvah 28. julija in izvajanja kršitev človekovih pravic. Napetosti med venezuelsko vlado in ZDA so se še povečale po volitvah, katerih izid je sprožil množične proteste v Venezueli, na katerih je bilo aretiranih več 100 opozicijskih aktivistov.