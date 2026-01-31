Venezuela bo pomilostila politične zapornike in zaprla zloglasni zapor

Delcy Rodriguez je v govoru na vrhovnem sodišču v petek napovedala predlog zakona o splošni amnestiji, ki naj bi po njenih besedah "zacelil rane političnih spopadov, zaznamovanih z nasiljem in ekstremizmom". Ob tem je napovedala tudi nacionalno posvetovanje o reformi pravosodnega sistema.

Med napovedanimi ukrepi je tudi zaprtje zapora El Helicoide v Caracasu, kjer so po navedbah organizacij za človekove pravice v času Madura mučili politične zapornike. Kompleks naj bi preuredili v športno, kulturno in trgovsko središče.