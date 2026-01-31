Venezuela bo pomilostila politične zapornike in zaprla zloglasni zapor

Delcy Rodriguez je v govoru na vrhovnem sodišču v petek napovedala predlog zakona o splošni amnestiji, ki naj bi po njenih besedah "zacelil rane političnih spopadov, zaznamovanih z nasiljem in ekstremizmom". Ob tem je napovedala tudi nacionalno posvetovanje o reformi pravosodnega sistema.
Med napovedanimi ukrepi je tudi zaprtje zapora El Helicoide v Caracasu, kjer so po navedbah organizacij za človekove pravice v času Madura mučili politične zapornike. Kompleks naj bi preuredili v športno, kulturno in trgovsko središče.
Venezuelska opozicija spremembe sprejema z zadržanim optimizmom, navaja AFP. Nobelova nagrajenka za mir Maria Corina Machado je poudarila, da je amnestija posledica pritiska Washingtona, opozicijski poslanec Tomas Guanipa pa je izrazil upanje, da bo ukrep pomenil konec dobe represije.
Nekdanja podpredsednica v Madurovi vladi Rodriguez je v manj kot mesecu dni na oblasti sprejela več reform, ki jih podpirajo ZDA. Venezuelska vlada je v četrtek sprejela zakon o odpiranju naftnega sektorja zasebnim naložbam, kmalu zatem pa so ZDA omilile sankcije proti venezuelski naftni industriji.
Ameriške oblasti so medtem v petek sporočile, da so bili iz venezuelskih zaporov izpuščeni vsi znani ameriški državljani. ZDA so ob tem odpravile prepoved letov v Venezuelo.
