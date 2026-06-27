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920 žrtev, v Venezuelo prihajajo reševalci iz tujine

Caracas, 27. 06. 2026 12.04 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Reševalne ekipe v Venezueli

V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9.

Visoki uradnik venezuelske vlade je po poročanju britanskega BBC povedal, da je v državo že prispelo več sto mednarodnih reševalcev, še več pa jih je na poti.

Med tistimi, ki so že začeli delo na terenu, so po besedah italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija reševalci iz Italije. Italija je Venezueli zagotovila tudi za pet milijonov evrov pomoči po potresu, namerava pa je še več, besede ministra povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

V petek je svoje ekipe reševalcev s psi in droni proti Venezueli poslala tudi Velika Britanija, poroča BBC. ZDA pa so v Venezuelo napotile 250 strokovnjakov za reševanje po potresih. Reševalce so poslale tudi številne druge države, med njimi Nizozemska, Mehika in Švica.

Potresa z magnitudo 7,2 in 7,5 sta povzročila ogromno opustošenje. Po podatkih venezuelskih oblasti je umrlo najmanj 920 ljudi, več kot 3300 je poškodovanih, na tisoče jih je ostalo brez domov. Po podatkih Združenih narodov je pogrešanih več kot 50.000 ljudi.

Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. Ameriški geološki zavod (USGS) ocenjuje, da bi lahko potresa zahtevala več kot 10.000 življenj.

Venezuelska vlada je v petek omejila dostop do najhuje prizadetih območij, je sporočil notranji minister Diosdado Cabello. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je že prej pozvala ljudi, naj se ne odpravljajo v zvezno državo La Guaira.

V osrednjem delu Venezuele pa so danes zabeležili več novih potresnih sunkov. Najmočnejši je imel magnitudo 4,9 in žarišče 44 kilometrov severno od Maracaya v zvezni državi Aragua na globini 4,6 kilometra.

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KOMENTARJI3

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96bimBo
27. 06. 2026 13.36
Bomo poslali ekipo z reševalnimi psi? Ne, ker Venezuelci niso prave politične barve.
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
27. 06. 2026 12.39
Me prav zanima koliko denara bodo rusi poslali ... pa koliko pomagačev .. svojim podpornikom ...
Odgovori
-1
1 2
anatomija
27. 06. 2026 13.33
Rusi ne pomagajo. Oni samo vzamejo. Ko Ruski partner potrebuje pomoč stisnejo rep med noge
Odgovori
-1
0 1
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