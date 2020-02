V venezuelskih vodah zaplenili tono kokaina, aretirani črnogorski državljani

V akciji so sodelovali nizozemski, britanski, srbski in črnogorski policisti. Ladja je plula pod kamerunsko zastavo, pristanišče v Surinamu pa je zapustila v začetku meseca ter se napotila proti pristanišču Guarano v Venezueli. Končna destinacija naj bi bilo pristanišče v grškem Solunu.



Ladjo je na poti prestregla mednarodna policijska skupina, ki je na njej našla kokain. Pri tem je bilo aretiranih sedem oseb. Kot so povedali, so plovilo spremljali ves čas od izplutja v Surinamu, zeleno luč za akcijo pa so policisti dobili potem, ko so se prepričali, da je kokain natovorjen na ladjo.

"Črnogorska policija je skozi daljše časovno obdobje z izmenjevanjem podatkov s partnerskimi službami in izvajanjem skupnih preiskav dosegla pomembne rezultate. Zaplemba kokaina je rezultat konkretnega sodelovanja s partnerji iz Velike Britanije, Republike Srbije, Kraljevine Nizozemske in partnerskimi službami drugih držav. Ta preiskava je najboljši primer prakse preprečevanja mednarodnega prometa z drogami, saj se samo s kontinuiranim skupnim delom lahko pride do kvalitetnih rezultatov pri razbijanju mednarodnih prekupčevalskih verig," so sporočili iz črnogorske policije.