Verižno trčenje na Madžarskem naj bi povzročila peščena nevihta

Kot poroča madžarski portal 24.hu, je bilo v nesreči udeleženih pet tovornih in 37 osebnih vozil. 19 vozil je po trčenju zagorelo. Na kraju je posredovalo 16 reševalnih vozil in štirje helikopterji, 39 oseb so prepeljali v bolnišnice.

"Glede na veliko število poškodovanih smo ponesrečence prepeljali v več bližnjih bolnišnic, s pomočjo helikopterjev pa smo v oddaljene bolnišnice prepeljali več huje poškodovanih oseb," je povedal tiskovni predstavnik reševalnih služb Pal Gyrfi.