V Veroni zaradi suše uvajajo omejitve porabe pitne vode

"Zaradi vremenskih razmer in njihovega vpliva na oskrbo z vodo je župan podpisal odredbo o omejitvi uporabe pitne vode za gospodinjske namene," se je glasilo sporočilo na spletni strani mesta Verona. V skladu z odredbo o suši, ki bo v mestu s približno 250.000 prebivalci veljala do konca avgusta, je tako prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje vrtov in športnih igrišč, pranje avtomobilov ali polnjenje bazenov, kršitelji pravil pa bodo lahko kaznovani z globo do 500 evrov.

Občine po vsej Italiji so v zadnjem času začele uvajati določeno obliko omejevanja porabe vode, potem ko je nenavadno vroča in suha pomlad sprožila vsesplošno zaskrbljenost. Vodostaj reke Pad, ki je najdaljša italijanska reka in največji rezervoar sladke vode, je zaradi najhujše suše v zadnjih 70 letih v katastrofalnem stanju.