V Vidmu potrdili nov primer okužbe z virusom denga

Ukrepe za zatiranje odraslih komarjev naj bi tri noči zapored izvajali od 23.50 do 3. ure zjutraj.
Med postopkom dezinsekcije morajo prebivalci in njihovi ljubljenčki ostati na svojih domovih, pri čemer morajo imeti zaprta vrata in okna ter izklopiti naprave za prezračevanje. Perilo ne sme biti obešeno na prostem, vrtove in nasade pa je treba zaščititi z ustreznimi ponjavami, prebivalcem še svetujejo pristojne oblasti.
Po navedbah italijanskih medijev gre sicer za tretji letošnji primer denge v Vidmu - okužbi s tem virusom so potrdili že konec julija in v začetku septembra. V obeh je potrditvi okužbe sledilo zatiranje komarjev, ki prenašajo virus.
Denga je virusna vročinska bolezen, ki se na ljudi najpogosteje prenaša s pikom okuženega komarja rodu Aedes. Pojavlja se predvsem v tropskih in subtropskih predelih sveta, zlasti v urbanih in polurbanih okoljih. Število okužb po svetu po navedbah instituta za javno zdravje (NIJZ) narašča, virus pa se širi tudi na območja, kjer v preteklosti ni bil prisoten.
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