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V Vidmu potrdili nov primer okužbe z virusom denga

Videm, 29. 10. 2026 19.29 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
STA L.M.
Denga

V italijanskem Vidmu so pri enem od prebivalcev odkrili nov primer okužbe z virusom denga. Videmski župan Alberto Felice De Toni je zato v sredo odredil izredno zatiranje insektov v delu mesta. Območje so začeli z insekticidom škropiti minulo noč, ukrep pa naj bi izvajali še dve noči zapored, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ukrepe za zatiranje odraslih komarjev naj bi tri noči zapored izvajali od 23.50 do 3. ure zjutraj.

Med postopkom dezinsekcije morajo prebivalci in njihovi ljubljenčki ostati na svojih domovih, pri čemer morajo imeti zaprta vrata in okna ter izklopiti naprave za prezračevanje. Perilo ne sme biti obešeno na prostem, vrtove in nasade pa je treba zaščititi z ustreznimi ponjavami, prebivalcem še svetujejo pristojne oblasti.

Komarji
Komarji
FOTO: Profimedia

Po navedbah italijanskih medijev gre sicer za tretji letošnji primer denge v Vidmu - okužbi s tem virusom so potrdili že konec julija in v začetku septembra. V obeh je potrditvi okužbe sledilo zatiranje komarjev, ki prenašajo virus.

Denga je virusna vročinska bolezen, ki se na ljudi najpogosteje prenaša s pikom okuženega komarja rodu Aedes. Pojavlja se predvsem v tropskih in subtropskih predelih sveta, zlasti v urbanih in polurbanih okoljih. Število okužb po svetu po navedbah instituta za javno zdravje (NIJZ) narašča, virus pa se širi tudi na območja, kjer v preteklosti ni bil prisoten.

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denga Videm virus komarji dezinsekcija

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KOMENTARJI7

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Čombe
29. 10. 2026 20.44
anticepilci se spontano vžigajo ;) medtem ko pri zobarju rade volje sprejmejo 10 injecij ;)
Odgovori
0 0
LinaAnil
29. 10. 2026 20.22
Denga...že ime je tako, da si predstavljam ta virus....kot na pariških cestah zadnja leta🙈🤣
Odgovori
+5
6 1
EU Dig. Cenzura
29. 10. 2026 20.24
Ja in v Franciji nimajo teh virusov in sami doktorji hodijo v eu!! ce bi bil cas corone bi imeli pandemijo ki se ne konca!
Odgovori
-2
2 4
PEACEMAKER
29. 10. 2026 20.21
Še velik virusov bo..
Odgovori
+2
5 3
EU Dig. Cenzura
29. 10. 2026 20.21
To niso virusi, ampak bioloska orozja!
Odgovori
+3
4 1
EU Dig. Cenzura
29. 10. 2026 20.20
Nova Corona… spet se kuha samo sedaj ni Bergamo!
Odgovori
-1
4 5
kinimod
29. 10. 2026 19.38
Verjetno v Udinah ?
Odgovori
+5
8 3
Kod.
29. 10. 2026 19.50
Ja
Odgovori
+6
7 1
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