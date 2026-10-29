V Vidmu potrdili nov primer okužbe z virusom denga

Ukrepe za zatiranje odraslih komarjev naj bi tri noči zapored izvajali od 23.50 do 3. ure zjutraj.

Med postopkom dezinsekcije morajo prebivalci in njihovi ljubljenčki ostati na svojih domovih, pri čemer morajo imeti zaprta vrata in okna ter izklopiti naprave za prezračevanje. Perilo ne sme biti obešeno na prostem, vrtove in nasade pa je treba zaščititi z ustreznimi ponjavami, prebivalcem še svetujejo pristojne oblasti.