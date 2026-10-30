V Vidmu nočna dezinsekcija, življenje v mestu teče dalje

Že dva dni so v Vidmu v nočnih urah na širšem območju ulice Ciro di Pers na delu službe za zatiranje komarjev. V predelu mesta, kjer je prišlo do okužbe, so vsakih nekaj 10 metrov izobešena takšna obvestila, kjer piše, da bodo med polnočjo in tretjo uro ponoči izvajali dezinsekcijo, pri tem pa so tukaj navedena še navodila občanom, kako naj ravnajo.
Pozivajo jih, naj imajo zaprta vsa vrata in okna, naj ne prezračujejo, svetujejo pa tudi, naj zunaj ne sušijo perila, ne hranijo svojih živali, tiste, ki imajo manjši vrt, pa so opozorili, da zelenjavo prekrijejo.
"Jaz jih ne vidim, ker pridejo pozno zvečer. Navodila so, da vse zapremo in to je to," pravi ena od stanovalk.
Virus se ne prenaša z osebe na osebo, ampak s pikom komarja, zato dezinsekcija. Domačini se, kot vse kaže, držijo navodil, saj so ulice bolj kot ne prazne, okna na vseh objektih pa skrbno zaprta. Stanovalci območja, ki je podvrženo posebnim razmeram, pravijo, da jih ni strah.
"Ne bi rekel, da me je strah, stvar je pod nadzorom," pove eden od njih. Stanovalka pa pravi, da jih je vedno nekoliko strah: "Enako je bilo v času kovida, ampak kaj naj naredimo, naj smo zaprti doma? Če nas bog pokliče, nas pokliče." "Po pravici povedano ne," je jasen eden od njih.
Gre za tretji primer od poletja, a to navad občanov ni spremenilo.
Le nekaj ulic stran, v centru mesta, pa življenje teče povsem običajno. Ljudje hitijo po opravkih, obiskujejo trgovine in restavracije, turisti pa si v miru ogledujejo mestne znamenitosti.
"Ne, nič se ni spremenilo, vsaj to, kar jaz opažam, nič posebnega," pove ena od njih. "Nič ne vem o tem, ker se o tem ne govori. Se ne govori o tem? Ne, nič, vsaj ne med mladimi, za ostale ne vem. Mama mi ni nič povedala," komentirata mladeniča.
Danes ponoči bodo sicer v Vidmu še zadnjič po izrednem navodilu občine izvajali dezinsekcijo območja.
Virus denge, ki mu pravijo tudi kostolomna mrzlica, lahko povzroči hude bolečine, visoko vročino in v najtežjih primerih celo ogrozi naše življenje. Gre za enega izmed t. i. tropskih virusov. "Komarji, ki prenašajo virus denge, so prisotni tudi v našem okolju. Tukaj govorimo vedno predvsem o tem, da se mora vzpostaviti zadosten pool, mora biti okuženih dovolj komarjev, ko okužijo dovolj ljudi, ki ponovno okužijo komarje itd., da se ta cikel vzdržuje," pojasnjuje Mateja Logar iz Infekcijske klinike.
Virus povzroča različne oblike okužbe, od povsem asimptomatskih do hudega poteka bolezni, še poudarja: "Za tako klasično razvito dengo velja tukaj za bolezen, ki poteka z visoko vročino, ob tem prisotne hude bolečine v mišicah in sklepih – hude, hude kostne bolečine. V krvni sliki pa znižana koncentracija levkocitov in znižana koncentracija krvnih ploščic, kar pomeni, da lahko pride do krvavitev."
Pri zelo majhnem odstotku pa lahko ob drugi okužbi, pogosteje pri otrocih, pride do septičnega šoka. To pomeni, da lahko pride do premika tekočin iz žil do nizkega krvnega tlaka, kar spremlja slabša prekrvavitev organov, odpovedovanje organov in v skrajnem primeru tudi smrt, opozarja Logarjeva.
Verjetnost, da bi prisotnost denge v Italiji lahko bila nevarna za Slovenijo, je majhna, mirijo strokovnjaki. "Situacija ni zaskrbljujoča, ker ti vektorji so prisotni v okolju, je pa res, da se zdaj sezona gibanja komarjev počasi zaključuje," pravi Eva Grilc z NIJZ. Poudarja, da v Sloveniji vsako leto zabeležimo kakšen primer in meni, da je letos prijavljenih že čez 20 primerov, vendar pa poudarja, da gre za potnike, ki so se okužili na endemičnih območjih.
Protivirusnih zdravil sicer ni, zdravljenje je zgolj simptomatsko. V večini primerov bolezen sama izzveni, v hujših primerih pa je bolnik hospitaliziran.
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