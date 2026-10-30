V Vidmu nočna dezinsekcija, življenje v mestu teče dalje

Že dva dni so v Vidmu v nočnih urah na širšem območju ulice Ciro di Pers na delu službe za zatiranje komarjev. V predelu mesta, kjer je prišlo do okužbe, so vsakih nekaj 10 metrov izobešena takšna obvestila, kjer piše, da bodo med polnočjo in tretjo uro ponoči izvajali dezinsekcijo, pri tem pa so tukaj navedena še navodila občanom, kako naj ravnajo.

Pozivajo jih, naj imajo zaprta vsa vrata in okna, naj ne prezračujejo, svetujejo pa tudi, naj zunaj ne sušijo perila, ne hranijo svojih živali, tiste, ki imajo manjši vrt, pa so opozorili, da zelenjavo prekrijejo.

"Jaz jih ne vidim, ker pridejo pozno zvečer. Navodila so, da vse zapremo in to je to," pravi ena od stanovalk.

Virus se ne prenaša z osebe na osebo, ampak s pikom komarja, zato dezinsekcija. Domačini se, kot vse kaže, držijo navodil, saj so ulice bolj kot ne prazne, okna na vseh objektih pa skrbno zaprta. Stanovalci območja, ki je podvrženo posebnim razmeram, pravijo, da jih ni strah.

"Ne bi rekel, da me je strah, stvar je pod nadzorom," pove eden od njih. Stanovalka pa pravi, da jih je vedno nekoliko strah: "Enako je bilo v času kovida, ampak kaj naj naredimo, naj smo zaprti doma? Če nas bog pokliče, nas pokliče." "Po pravici povedano ne," je jasen eden od njih.

Gre za tretji primer od poletja, a to navad občanov ni spremenilo.

Le nekaj ulic stran, v centru mesta, pa življenje teče povsem običajno. Ljudje hitijo po opravkih, obiskujejo trgovine in restavracije, turisti pa si v miru ogledujejo mestne znamenitosti.

"Ne, nič se ni spremenilo, vsaj to, kar jaz opažam, nič posebnega," pove ena od njih. "Nič ne vem o tem, ker se o tem ne govori. Se ne govori o tem? Ne, nič, vsaj ne med mladimi, za ostale ne vem. Mama mi ni nič povedala," komentirata mladeniča.

Danes ponoči bodo sicer v Vidmu še zadnjič po izrednem navodilu občine izvajali dezinsekcijo območja.