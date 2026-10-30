Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Vidmu nočna dezinsekcija, življenje v mestu teče dalje

Videm, 30. 10. 2026 19.52 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Jaka Vran Barbara Bašić
Dezinsekcija

V italijanskem Vidmu so potrdili že tretji primer okužbe z virusom denge v zadnjih štirih mesecih. V mestu so tako odredili izredno dezinsekcijo območja, kjer biva okužena oseba, okoliškim stanovalcem pa dali stroga navodila o tem, kako naj v tem času ravnajo. Življenje v mestu sicer kljub temu teče precej običajno. Zunaj območja, kjer te dni pospešeno zatirajo komarje, ni nobenih znakov preplaha.

Že dva dni so v Vidmu v nočnih urah na širšem območju ulice Ciro di Pers na delu službe za zatiranje komarjev. V predelu mesta, kjer je prišlo do okužbe, so vsakih nekaj 10 metrov izobešena takšna obvestila, kjer piše, da bodo med polnočjo in tretjo uro ponoči izvajali dezinsekcijo, pri tem pa so tukaj navedena še navodila občanom, kako naj ravnajo.

Pozivajo jih, naj imajo zaprta vsa vrata in okna, naj ne prezračujejo, svetujejo pa tudi, naj zunaj ne sušijo perila, ne hranijo svojih živali, tiste, ki imajo manjši vrt, pa so opozorili, da zelenjavo prekrijejo.

"Jaz jih ne vidim, ker pridejo pozno zvečer. Navodila so, da vse zapremo in to je to," pravi ena od stanovalk.

Virus se ne prenaša z osebe na osebo, ampak s pikom komarja, zato dezinsekcija. Domačini se, kot vse kaže, držijo navodil, saj so ulice bolj kot ne prazne, okna na vseh objektih pa skrbno zaprta. Stanovalci območja, ki je podvrženo posebnim razmeram, pravijo, da jih ni strah.

"Ne bi rekel, da me je strah, stvar je pod nadzorom," pove eden od njih. Stanovalka pa pravi, da jih je vedno nekoliko strah: "Enako je bilo v času kovida, ampak kaj naj naredimo, naj smo zaprti doma? Če nas bog pokliče, nas pokliče." "Po pravici povedano ne," je jasen eden od njih.

Gre za tretji primer od poletja, a to navad občanov ni spremenilo.

Le nekaj ulic stran, v centru mesta, pa življenje teče povsem običajno. Ljudje hitijo po opravkih, obiskujejo trgovine in restavracije, turisti pa si v miru ogledujejo mestne znamenitosti.

"Ne, nič se ni spremenilo, vsaj to, kar jaz opažam, nič posebnega," pove ena od njih. "Nič ne vem o tem, ker se o tem ne govori. Se ne govori o tem? Ne, nič, vsaj ne med mladimi, za ostale ne vem. Mama mi ni nič povedala," komentirata mladeniča.

Danes ponoči bodo sicer v Vidmu še zadnjič po izrednem navodilu občine izvajali dezinsekcijo območja.

Preberi še V Vidmu potrdili nov primer okužbe z virusom denga

Virus denge, ki mu pravijo tudi kostolomna mrzlica, lahko povzroči hude bolečine, visoko vročino in v najtežjih primerih celo ogrozi naše življenje. Gre za enega izmed t. i. tropskih virusov. "Komarji, ki prenašajo virus denge, so prisotni tudi v našem okolju. Tukaj govorimo vedno predvsem o tem, da se mora vzpostaviti zadosten pool, mora biti okuženih dovolj komarjev, ko okužijo dovolj ljudi, ki ponovno okužijo komarje itd., da se ta cikel vzdržuje," pojasnjuje Mateja Logar iz Infekcijske klinike.

Virus povzroča različne oblike okužbe, od povsem asimptomatskih do hudega poteka bolezni, še poudarja: "Za tako klasično razvito dengo velja tukaj za bolezen, ki poteka z visoko vročino, ob tem prisotne hude bolečine v mišicah in sklepih – hude, hude kostne bolečine. V krvni sliki pa znižana koncentracija levkocitov in znižana koncentracija krvnih ploščic, kar pomeni, da lahko pride do krvavitev."

Pri zelo majhnem odstotku pa lahko ob drugi okužbi, pogosteje pri otrocih, pride do septičnega šoka. To pomeni, da lahko pride do premika tekočin iz žil do nizkega krvnega tlaka, kar spremlja slabša prekrvavitev organov, odpovedovanje organov in v skrajnem primeru tudi smrt, opozarja Logarjeva.

Verjetnost, da bi prisotnost denge v Italiji lahko bila nevarna za Slovenijo, je majhna, mirijo strokovnjaki. "Situacija ni zaskrbljujoča, ker ti vektorji so prisotni v okolju, je pa res, da se zdaj sezona gibanja komarjev počasi zaključuje," pravi Eva Grilc z NIJZ. Poudarja, da v Sloveniji vsako leto zabeležimo kakšen primer in meni, da je letos prijavljenih že čez 20 primerov, vendar pa poudarja, da gre za potnike, ki so se okužili na endemičnih območjih.

Protivirusnih zdravil sicer ni, zdravljenje je zgolj simptomatsko. V večini primerov bolezen sama izzveni, v hujših primerih pa je bolnik hospitaliziran.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
denga virus življenje

73-letni padalec obvisel na daljnovodu, na stotine domov ostalo v temi

24ur.com Središče hrvaškega mesta preplavili ščurki
24ur.com V Vidmu potrdili nov primer okužbe z virusom denga
24ur.com Zakaj nas globoko v oktobru še kar nadlegujejo komarji?
24ur.com V Italiji se širi virus Zahodnega Nila: 32 okužb, tudi dve smrti
24ur.com Zakaj v Sloveniji ne škropimo komarjev? 'Ker še ne prenašajo bolezni'
24ur.com Denga, činkunguja, malarija pri nas: popotniki lahko okužijo komarja
24ur.com V toskanskem mestu vse črno od mušic, zahtevajo razglasitev izrednih razmer
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nina Pušlar prvič delila utrinek s sinčkom Luko: Te besede povedo vse
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Halle Berry izgubila bitko za skrbništvo: 13-letni sin bo za zdaj živel pri očetu
Halle Berry izgubila bitko za skrbništvo: 13-letni sin bo za zdaj živel pri očetu
zadovoljna
Portal
Po skoraj 30 letih skupaj sta še vedno videti zaljubljena kot prvi dan
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
To je partner Nine Pušlar
To je partner Nine Pušlar
vizita
Portal
Biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
cekin
Portal
Za sabo je pustil milijone: koliko denarja bo dobila njegova 38 let mlajša žena?
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
dominvrt
Portal
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
voyo
Portal
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022