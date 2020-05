V vinogradu na severu Italije odkrili mozaik iz rimske vile

V vinogradu na severu Italije so arheologi po več desetletjih iskanja odkrili rimski mozaik. Gre za mozaik na tleh rimske vile v kraju Negrar di Valpolicella severno od Verone, za obstoj katere so znanstveniki našli dokaze že pred več kot stoletjem, a jim je do zdaj ni uspelo najti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Strokovnjaki so objavili fotografije dobro ohranjenih mozaikov več metrov pod zemljo, videti je tudi temelje vile. Arheologi previdno nadaljujejo izkopavanja, da bi ugotovili, za kako veliko zgradbo gre. Strokovnjaki se morajo zdaj dogovoriti z lastnikom vinograda in lokalnimi oblastmi, da bo zgodovinski spomenik kasneje na voljo za ogled obiskovalcem. Arheologi opozarjajo, da bodo za končanje izkopavanj na terenu potrebovali precej sredstev. Lokalne oblasti so jim že obljubile "vso potrebno pomoč" za nadaljevanje izkopavanj.