V visokogorju Papue Nove Gvineje ugrabili avstralskega profesorja

V času ugrabitve naj bi profesor, skupaj z lokalnimi študenti in vodniki, opravljal raziskavo v bližini gore Bosavi. Identitete ugrabljenega profesorja časnik The Guardian ne razkriva.

Premier Papue Nove Gvineje James Marape je ugrabitev potrdil in povedal, da so z ugrabitelji že navezali stik. "Družinam ugrabljenih želim sporočiti, da smo že pričeli z delom. Stik z ugrabitelji smo vzpostavili preko sekundarnih virov. Zahtevali so odkupnino. Te njihove zahteve ne podpiramo. Kljub temu primer obravnavamo zelo vestno in skrbno, saj vemo, da so ogrožena življenja," je povedal novinarjem.

Avstralsko zunanje ministrstvo informacij o ugrabitvi ni komentiralo.