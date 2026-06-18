V vodah okoli Visa opazili strupeno rdečemorsko plamenko

Rdečemorska plamenka ima strupene hrbtne, trebušne in podrepne bodice; stik z njimi pri človeku povzroči takojšnjo in zelo močno bolečino, izrazito otekanje ter v hujših primerih tudi težave z dihanjem, poroča Net.hr.
Strokovnjaki opozarjajo, da je v primeru vboda treba ukrepati takoj. Ker je strup občutljiv na toploto, priporočajo, da poškodovani del telesa potopite v toplo vodo s temperaturo do 45 stopinj Celzija, nato pa je nujno poiskati zdravniško pomoč.
Plamenko se z lahkoto prepozna po njenih dolgih, pisanih plavutih in značilnih progah, ki spominjajo na levjo grivo.
Ta riba sicer ne predstavlja nevarnosti le ljudem, velja tudi za eno največjih groženj morskim ekosistemom Jadrana in celotnega Sredozemlja. Kot izjemno agresiven in požrešen plenilec se prehranjuje z velikim številom avtohtonih vrst rib in rakov, s čimer ruši naravno ravnovesje podmorskega okolja.
Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da domače vrste plamenke ne prepoznajo kot nevarnosti in zato zlahka postanejo njen plen. Hkrati v Jadranskem morju nima naravnih sovražnikov, ki bi lahko učinkovito nadzorovali njeno populacijo, zato se lahko ta vrsta nenadzorovano razmnožuje in prelovi lokalne vrste rib. To lahko povzroči zmanjšanje biološke raznovrstnosti in destabilizacijo ekosistema.
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