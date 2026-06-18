V vodah okoli Visa opazili strupeno rdečemorsko plamenko

Rdečemorska plamenka ima strupene hrbtne, trebušne in podrepne bodice; stik z njimi pri človeku povzroči takojšnjo in zelo močno bolečino, izrazito otekanje ter v hujših primerih tudi težave z dihanjem, poroča Net.hr.

Strokovnjaki opozarjajo, da je v primeru vboda treba ukrepati takoj. Ker je strup občutljiv na toploto, priporočajo, da poškodovani del telesa potopite v toplo vodo s temperaturo do 45 stopinj Celzija, nato pa je nujno poiskati zdravniško pomoč.

Plamenko se z lahkoto prepozna po njenih dolgih, pisanih plavutih in značilnih progah, ki spominjajo na levjo grivo.