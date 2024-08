V vojašnici v Kölnu sum sabotaže: zastrupili naj bi vodovod

Na območju vojašnice Köln-Wahn poteka preiskava morebitnega kaznivega dejanja. Nemški mediji poročajo, da obstaja sum na sabotažo in da naj bi zastrupili pitno vodo. Vojaki in osebje so namreč dobili stroga navodila, da ne smejo piti vode. V ograji okoli vojašnice pa naj bi našli luknjo.