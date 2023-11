V vojni med Izraelom in Hamasom ubitih več kot 50 novinarjev v 45 dneh

V vojni med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas je bilo po podatkih Odbora za zaščito novinarjev doslej ubitih najmanj 53 novinarjev in medijskih delavcev. Prvi mesec vojne, ki se je začela 7. oktobra, je najbolj smrtonosen mesec za novinarje od leta 1992, ko je ta ameriška nevladna organizacija začela beležiti smrtne žrtve med novinarji. Samo pretekli konec tedna je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 10 palestinskih novinarjev, pa so opozorili v organizaciji Novinarji brez meja. Mednarodno skupnost so zato pozvali, naj zaščiti novinarje.

icon-expand Društvo novinarjev v Valencii je v torek organiziralo protest, na katerem so opozorili na pobijanje novinarjev v Palestini in Izraelu FOTO: AP

Po podatkih Odbora za zaščito novinarjev (CPJ) je med ubitimi v konfliktu 46 Palestincev, štirje Izraelci (vsi štirje so bili ubiti 7. oktobra v Hamasovem napadu na kibuc Beri in glasbeni festival) in trije Libanonci. Poleg tega je bilo 11 novinarjev ranjenih, trije so pogrešani, 18 pa so jih aretirali. Novinarji se pri poročanju z območja Gaze, Izraela in Zahodnega brega spopadajo še z nadlegovanjem, pridržanji in drugimi ovirami, številni imajo tudi težave s sporazumevalnimi sredstvi in drugimi zvezami, opozarja organizacija. Izraelske sile so sredi kopenske ofenzive v Gazi novinarskim agencijam sporočile, da ne morejo zagotoviti varnosti novinarjev, ki tam delujejo. CPJ preiskuje vsa poročila o novinarjih in medijskih delavcih, ki so bili v vojni ubiti, ranjeni, pridržani ali pogrešani, podatke pa redno posodablja na svoji spletni strani. Ni jasno, ali so vsi novinarji umrli med poročanjem o konfliktu, še navaja organizacija.

RSF opozoril na 'izkoreninjanje' novinarstva v Gazi Da na območju Gaze novinarjem grozi izkoreninjenje, ker Izrael ne upošteva pozivov k zaščiti medijskega osebja, opozarjajo tudi Novinarji brez meja (RSF). "Mednarodnim novinarjem je prepovedan vstop v Gazo. Novinarji tam nimajo varnega zatočišča in ne morejo oditi. Ubijajo jih enega za drugim. Od 7. oktobra je palestinsko ozemlje podvrženo pravemu izkoreninjanju novinarstva. Mednarodno skupnost pozivamo, naj posreduje in zaščiti tamkajšnje novinarje, naj odpre mejni prehod Rafa in mednarodnim novinarjem omogoči vstop," so poudarili v RSF.

Samo v treh dneh (od 18. do 20. novembra) je bilo v izraelskih napadih ubitih 10 palestinskih novinarjev, od tega so bili najmanj trije ubiti med opravljanjem svojega dela. S tem se je skupno število ubitih medijskih delavcev v Gazi od začetka vojne povzpelo že na 48, od tega jih je bilo 11 ubitih med opravljanjem svojega dela, so opozorili Novinarji brez meja. Pretekli konec tedna je bil za medije najsmrtonosnejši od 7. oktobra, ko se se napetosti na Bližnjem vzhodu začele stopnjevati, so opozorili v RSF. Med žrtvami izraelskih napadov tudi trije novinarji, ki so poročali iz Libanona

icon-expand Pogreb ubite novinarke Farah Omar in snemalca Rabiha al Mamarija FOTO: Profimedia

Prav danes so v Libanonu pokopali televizijsko poročevalko Farah Omar in snemalca Rabiha al Mamarija, ki sta bila ubita v torek v izraelskem napadu le nekaj minut zatem, ko sta z juga Libanona za televizijo Al Majaden poročala o razmerah v Izraelu. V istem napadu na libanonsko vas Tair Harfa tik ob meji z Izraelom je umrl še en lokalni prebivalec, sicer sodelavec omenjene televizije, je po poročanju Sky News pojasnil direktor televizije Gasan bin Džido. "To je bil neposredni napad, ni bilo naključje," je po poročanju Al Jazeere dejal Džido, ki je dodal, da je Izrael ubil njihove novinarje mesec dni po tem, ko so v Izraelu blokirali dostop do spletne strani njihovega medija.