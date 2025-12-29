Naslovnica
Tujina

V vojni uničeno gledališče v Mariupolu ponovno odprlo svoja vrata

Mariupol, 29. 12. 2025 10.41 pred 27 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Gledališče v Mariupolju spet odprto

Osrednje gledališče v ukrajinskem pristaniškem mestu Mariupol, ki je bilo leta 2022 uničeno v bombardiranju, je v nedeljo zopet odprlo svoja vrata. Gledališče, katerega prenova je trajala tri leta, lahko v veliki dvorani sprejme petsto obiskovalcev. Napad nanj velja za enega bolj znanih incidentov vojne med Rusijo in Ukrajino.

Umetniki iz Mariupola in Sankt Peterburga so v nedeljo nastopili na odru gledališča, katerega ansambel trenutno šteje okoli 30 igralcev.
Umetniki iz Mariupola in Sankt Peterburga so v nedeljo nastopili na odru gledališča, katerega ansambel trenutno šteje okoli 30 igralcev.
FOTO: AP

"Rusko dramsko gledališče v Mariupolu je ponovno odprlo svoja vrata za gledalce," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na omrežju Telegram zapisal proruski voditelj regije Doneck, v katero spada Mariupol, Denis Pušilin. Po njegovih navedbah je obnova stavbe trajala tri leta, gledališče pa je zopet pridobilo zgodovinski videz s fasado, okrašeno s kipi, ter ponuja sodobno opremo na najvišji ravni.

Umetniki iz Mariupola in Sankt Peterburga so v nedeljo nastopili na odru gledališča, katerega ansambel trenutno šteje okoli 30 igralcev.

Ruske in sovjetske klasike se bodo vrnile na oder

Po poročanju britanskega Guardiana so v gledališču o načrtih za prihodnost zapisali, da se gledališče ponovno rojeva skupaj z mestom ter da se bodo ruske in sovjetske klasike vrnile na oder.

Nekateri ponovno odprtje gledališča podpirajo, drugi mu nasprotujejo. Po mnenju fotografa iz Mariupola Evgenija Sosnovskega, ki se je po ruski invaziji preselil v Kijev, gre za cinizem in bi na tistem mestu moral stati spomenik v spomin na umrle prebivalce Mariupola, ne pa tovrstna ustanova. "Zabava, pesmi in plesi na kupu kosti? Imam občutek, da duše ljudi, ki so tam umrli, ne bodo dopustile, da bi tam dobro nastopali," pa je dejala nekdanja igralka v gledališču Vira Lebedinska.

Gledališče je zopet pridobilo zgodovinski videz s fasado, okrašeno s kipi, ter ponuja sodobno opremo na najvišji ravni.
Gledališče je zopet pridobilo zgodovinski videz s fasado, okrašeno s kipi, ter ponuja sodobno opremo na najvišji ravni.
FOTO: AP

Eden najbolj znanih incidentov vojne

Bombardiranje gledališča v Mariupolu marca 2022 je terjalo življenja vsaj ducata ljudi. Napad na gledališče ostaja eden najbolj znanih incidentov vojne med Rusijo in Ukrajino. Ta je sprožil val ogorčenja po svetu in obsodbe, da gre za vojni zločin, saj so se v gledališče pred tem zatekli številni civilisti, pred poslopjem pa je na to opozarjal tudi velik napis "otroci" v ruščini.

Krivdo za bombardiranje gledališča Kijev in Moskva pripisujeta drug drugemu. Rusija je napad na gledališče zanikala in trdila, da je škodo povzročila eksplozija znotraj stavbe. Po navedbah Amnesty International je bilo uničenje povzročeno z namernim napadom ruskih sil na ukrajinske civiliste, zato gre za vojni zločin.

