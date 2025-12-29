V vojni uničeno gledališče v Mariupolu ponovno odprlo svoja vrata

Umetniki iz Mariupola in Sankt Peterburga so v nedeljo nastopili na odru gledališča, katerega ansambel trenutno šteje okoli 30 igralcev. FOTO: AP

"Rusko dramsko gledališče v Mariupolu je ponovno odprlo svoja vrata za gledalce," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na omrežju Telegram zapisal proruski voditelj regije Doneck, v katero spada Mariupol, Denis Pušilin. Po njegovih navedbah je obnova stavbe trajala tri leta, gledališče pa je zopet pridobilo zgodovinski videz s fasado, okrašeno s kipi, ter ponuja sodobno opremo na najvišji ravni. Umetniki iz Mariupola in Sankt Peterburga so v nedeljo nastopili na odru gledališča, katerega ansambel trenutno šteje okoli 30 igralcev.

Ruske in sovjetske klasike se bodo vrnile na oder

Po poročanju britanskega Guardiana so v gledališču o načrtih za prihodnost zapisali, da se gledališče ponovno rojeva skupaj z mestom ter da se bodo ruske in sovjetske klasike vrnile na oder. Nekateri ponovno odprtje gledališča podpirajo, drugi mu nasprotujejo. Po mnenju fotografa iz Mariupola Evgenija Sosnovskega, ki se je po ruski invaziji preselil v Kijev, gre za cinizem in bi na tistem mestu moral stati spomenik v spomin na umrle prebivalce Mariupola, ne pa tovrstna ustanova. "Zabava, pesmi in plesi na kupu kosti? Imam občutek, da duše ljudi, ki so tam umrli, ne bodo dopustile, da bi tam dobro nastopali," pa je dejala nekdanja igralka v gledališču Vira Lebedinska.

Eden najbolj znanih incidentov vojne