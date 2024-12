V volilnem štabu Primorca razočarani, Milanović: Boril se bom za Hrvaško

OGLAS

Po 99,9 odstotka preštetih glasov je aktualni predsednik Zoran Milanović dobil podporo skoraj 800.000 državljanov, neodvisni kandidat Dragan Primorac pa nekaj manj kot 315.000. Sledi neodvisna kandidatka Marija Selak Raspudić z 9,25 odstotka glasov, četrta pa je Ivana Kekin iz zeleno-leve stranke Zmoremo!, za katero je glasovalo 8,89 odstotka volivcev. Ostali štirje kandidati so prejeli med 0,9 in pet odstotkov glasov. Milanović: Boril se bom za pravno državo, proti uzurpaciji in nasilju oblasti V Milanovićevem volilnem štabu je po objavi rezultatov zavladalo veliko navdušenje. Milanović, čigar prihod v dvorano zagrebške Tvornice kulture je pospremilo skandiranje, je v govoru izrazil prepričanje, da gredo proti zmagi. "Boril se bom za Hrvaško s stališčem in ki se zavzema za svoje interese. Boril se bom za pravno državo, proti uzurpaciji in nasilju oblasti," je izjavil. Poudaril je, da bo vsak, ki razmišlja podobno, njegov zaveznik, in da si bo prizadeval, da nihče ne bo njegov sovražnik.

Zoran Milanović

"Verjamem, da je veliko ljudi prepoznalo mojo strast, zato so mi zaupali," je še ocenil. Ob tem je poudaril, da ni konec, dokler ni konec, in da se bo boril od začetka. "Realen sem, da ne bom dobil glasov vseh. Ne moremo biti vsi enaki, najhuje pa je, ko vsi razmišljamo enako, takrat družba ni normalna," je dodal. V volilnem štabu Primorca rezultate sprejeli z velikim razočaranjem V volilnem štabu Primorca, ki je med predvolilno kampanjo ostajal v senci predsednika hrvaške vlade in HDZ Andreja Plenkovića, so rezultate sprejeli z velikim razočaranjem. Vidni člani stranke HDZ so za hrvaške medije priznali, da jih je visoka podpora Milanoviću presenetila, a izrazili upanje, da se bodo karte v drugem krogu na novo premešale. Primorac je v govoru po skoraj vseh preštetih glasovih dejal, da več kot polovica državljanov želi spremembe. "Vem, da se ta razlika na prvi pogled zdi velika, vendar je bilo v prvem krogu veliko hrupa. Na desnici je bilo veliko kandidatov. Zdaj sva z Milanovićem ena na ena, kar smo želeli od začetka," je dejal.

Dragan Primorac

Milanovića je pozval, naj pove, kaj misli in kakšen je njegov program. "Drugi krog je drugi krog, šele takrat bomo videli, kaj Milanović ponuja Hrvaški," je izjavil. Tako kot v predvolilni kampanji je obljubil, da bo predsednik vseh, ter dodal, da bo Hrvaško povedel v 22. stoletje. "V drugem krogu začnemo od začetka," je dodal ter se zahvalil Plenkoviću in HDZ, ki jima je obljubil, da ju ne bo razočaral. Analitiki volilni izid vidijo kot velik udarec za Primorca Politični analitiki so volilni izid ocenili kot velik udarec in velik poraz za Primorca, pa tudi za HDZ in Plenkovića. Primorca so označili kot slabo izbiro za predsedniškega kandidata, da bi se volilni izid v drugem krogu obrnil v njegov prid, pa kot nekaj nemogočega. Z volilnimi rezultati so bili poleg Milanovića zadovoljni tudi drugi kandidati. Ti so se v nasprotju s Primorcem po mnenju poznavalcev že pred začetkom predvolilne kampanje zavedali, da nimajo možnosti za zmago, in so v njej sodelovali iz drugih razlogov, predvsem zato, da si zagotovijo večjo prepoznavnost. Hrvaški državljani so danes volili tudi v 38 drugih državah. V Sloveniji je za Milanovića glasovalo 57 volivcev, sledi Kekinova z 52 glasovi, tretji pa je Primorac z 29 glasovi.