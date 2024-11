V Volkswagnu upajo na dogovor s sindikatom do božiča

Vodilni v podjetju na splošno vztrajajo, da bo za ohranitev konkurenčnosti potrebno obsežno krčenje stroškov. V IG Metal in svetu delavcev so se na drugi strani že zavezali k trdemu boju zoper zapiranje tovarn ali večja odpuščanja.

Volkswagen naj bi nameraval zapreti več tovarn v Nemčiji, število zaposlenih pa oklestiti za več deset tisoč. Potem ko so v podjetju septembra prekinili več kot 30 let star kolektivni dogovor o zaščiti delovnih mest, so socialni partnerji zagnali pogajanja za novo kolektivno pogodbo. IG Metall je septembra neuspešno zahteval sedemodstotno zvišanje plač. Namesto tega naj bi v podjetju zdaj želeli izpeljati 10-odstotno znižanje plač in zamrznitev povišanj plač za dve leti.

Volkswagen v največjem gospodarstvu v območju evra zaposluje okoli 120.000 ljudi. Približno polovica jih dela na sedežu podjetja in v osrednji tovarni v mestu Wolfsburg na severu države. Skupaj ima podjetje v Nemčiji deset tovarn; šest na Spodnjem Saškem, tri na Saškem in eno v Hessnu. Podjetje v Nemčiji še nikoli ni zaprlo nobene tovarne, tudi sicer tega v svetu ni storilo že več kot tri desetletja.