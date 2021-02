V vozičku na ročni pogon po tirih iz Severne Koreje v domovino

Zaposleni na ruskem veleposlaništvu v Severni Koreji so skupaj z družinskimi člani doživeli ob vrnitvi v domovino pravo odisejado, vrhunec pa je bil zadnji kilometer do meje. Prevozili so ga v drezini oziroma ki so ga prevozili v drezini - manjšem tirnem vozilu na ročni pogon. " Vlogo "motorja" je prevzel tajnik veleposlaništva Vladislav Sorokin, najmlajša potnica pa je bila njegova triletna hči Varja ," je ob objavi slik na Facebooku zapisalo rusko zunanje ministrstvo.

Razlog za nenavadno izbiro prevoznega sredstva so epidemiološki ukrepi v Severni Koreji, zaradi katerih so ustavili ves potniški promet v državo. Osmerica je tako najprej 32 ur potovala z vlakom, nato dve uri z avtobusom in nazadnje po tirih čez reko Tumenjo v drezini.

Na drugi strani so jih pričakali predstavniki zunanjega ministrstva in jih pospremili do Vladivostoka.