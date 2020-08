V vrečki ob cesti našel dojenčka: 'Ko sem jo odprl, me je presekalo'

Senad in Ismet sta takoj poklicala reševalce in policiste, ki so otroka odpeljali v bolnišnico. Tam so potrdili, da gre za dečka, ki je star komaj en dan, bil pa je prezebel in sestradan. Velikanska sreča je, da sta ga našla pravi čas, saj je pozneje tistega dne v Živinicah močno deževalo.

"Rešila sta ga v zadnjem trenutku. Zdaj je v stabilnem stanju v UKC Tuzla," je zaAvazpovedala direktorica CSD Živinice Azra Hodžić.Prioriteta je skrb za njegovo zdravje, je dodala.

V ponedeljek je policija uspela najti tudi mamo novorojenčka in jo pridržala zaradi malomarnosti. Gre za 33-letnico, ki živi v Živinicah.

"Vesel sem, ker smo rešili življenje nedolžnega otroka. Grozno, kakšni so postali ljudje …Ko sem izvedel, da je z njim vse v redu, mi je zaigralo srce. Malemu dečku želim vso srečo in da bo zdrav," pa je ob tem povedal vidno ganjen Senad.