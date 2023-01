V vrečki z donacijami našli 18-karatno Cartierjevo uro

"Če upoštevamo, da je povprečna vrednost predmeta, podarjenega dobrodelni trgovini, manj kot šest evrov, je najti Cartierjevo uro, kot da bi zadeli zlato in hkrati zmagali na loteriji," je dejala Kama Villiers, zaposlena v podjetju Shopiago, ki je spletni nakupovalni partner organizacije BHF.

"Ne glede na to, kdo je bil velikodušni darovalec, je lahko prepričan, da bo njegova donacija veliko prispevala k boju proti boleznim srca," je dodala.

V zadnjih letih je BHF prodala vinilni demo posnetek pesmi Love me do skupine Beatles za več kot 10.000 evrov in rabljeni Mercedes Benz E320 za okoli 8500 evrov. Na dobrodelni spletni strani Ebay je trenutno na voljo še veliko kosov oblikovalskih blagovnih znamk, vključno s stvarmi znamke Gucci in Burberry.

Richard Pallier, vodja spletnega maloprodajnega oddelka pri BHF, je dejal, da so donacije za dobrodelno organizacijo res zelo pomembne. "Le z izjemno velikodušnimi donacijami javnosti lahko še naprej opravljamo to zelo pomembno delo."