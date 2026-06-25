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V vročem vozilu umrl malček, najstnik doživel infarkt, v Španiji že 212 mrtvih

Pariz(Madrid/Beograd, 25. 06. 2026 13.00 pred 33 minutami 5 min branja 11

Avtor:
M.P.
Vročina v Parizu

Vročina v Evropi ne pojenja, smrtne žrtve pa naraščajo. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl komaj triletni otrok, v Srbiji pa je najstnik zaradi vročine doživel infarkt. Medtem je v Španiji v petih dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi, največ v sredo. Večina med njimi je bila starejših od 65 let.

Iz Francije poročajo o še eni tragični žrtvi vročine. Komaj triletni otrok je medtem, ko so njegovi starši mislili, da spi, v mestu Saint-Gratien zlezel v družinsko vozilo, piše Guardian.

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Njegova mama je v tem času dremala z drugim 18-mesečnim otrokom, oče pa je delal v lopi na vrtu, zato izginotja starejšega otroka sprva nihče ni opazil.

Mamo so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa zaradi šoka morali hospitalizirati.

Malčka so kasneje našli ujetega v pregretem avtomobilu. To je že tretja smrt otroka v vozilu v Franciji ta teden.

Rai News medtem poroča, da so v sredo v francoskem departmaju Pas-de-Calais umrle še tri osebe. Po navedbah lokalnih oblasti je bil eden od njih "starejši moški, ki je opravljal delo na prostem", drugi dve pa sta imeli pridružena zdravstvena stanja in so našli na njunih domovih.

Vse več žrtev vročine v Španiji

Še več smrti so medtem kot posledico visokih temperatur zabeležili v Španiji. Tamkajšnji mediji poročajo, da je od 20. junija, ko so se temperature gibale med 35 in 42 stopinjami Celzija, umrlo že več kot 200 ljudi, večina v torek (66 smrti) in sredo (95 smrti).

V teh dneh so bili preseženi temperaturni rekordi za junij in začetek poletja. Med smrtnimi žrtvami sta bili tudi dve osebi, ki sta umrli zaradi vročinske kapi, ki se lahko pojavi, ko telesna temperatura preseže 40 stopinj Celzija in se telo ne more ohladiti.

Temperature na Majorki
Temperature na Majorki
FOTO: AP

Vročina je še posebej škodljiva za ljudi s srčno-žilnimi ali dihalnimi boleznimi, poroča RTVE.es. 98 odstotkov umrlih je bilo starejših od 65 let, piše portal La Vanguardia. Visoke temperature povečajo obremenitev srca ter dihal in ledvic.

Najstnik doživel srčni infarkt

V Srbiji je medtem 17-letnik doživel srčni infarkt, domnevajo, da bi bil lahko ta posledica vročinske kapi. Najstnika so sicer nemudoma prepeljali v beograjski klinični center, kjer so ga oskrbeli.

"Do tega lahko pride, če ima oseba nizek krvni tlak, ki zaradi vročine še dodatno pade. Prav tako lahko do tega pride, če ima oseba anatomsko in genetsko predispozicijo ter posledično zmanjšan pretok krvi v srce. Prav pomanjkanje krvi je vzrok za srčni infarkt," je za portal Nova.rs povedala kardiologinja dr. Nevenka Karanović.

Srce namreč najtežje prenaša visoko vročino, četudi je na videz zdravo. "Težava je v tem, da pri visokih temperaturah krvni tlak pade tudi pri ljudeh, ki imajo sicer normalne parametre. Lahko pa zaradi razširitve krvnih žil pride tudi do pospešenega srčnega utripa, še posebej, če se ne vnese dovolj tekočine. Zgodi se, da ljudje iz ohlajenega prostora nenadoma gredo ven v toploto in s tem se spremeni dinamika srca, kar lahko spet povzroči srčni infarkt, miokardni infarkt," je še dodala.

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Vročina, kot je pojasnila, širi krvne žile, zato so v vročini pogoste tudi možganske krvavitve.

Vročinsko kap se občuti kot izrazito utrujenost, kakršne oseba še ni občutila, sledi blaga omedlevica, zvonjenje v ušesih in zvezdice pred očmi, nato pa se začne slabost. V takem primeru je nujen zdravniški pregled.

V Italiji pet smrtnih žrtev: delavci, brezdomec in obiskovalec pokopališča

Guardian piše, da je v 24 urah zaradi vročine pet oseb umrlo tudi v Italiji, kjer so se temperature po večjem delu države povzpele do 41 stopinj Celzija.

Vročina v Vatikanu
Vročina v Vatikanu
FOTO: AP

Potem ko je v torek med delom na polju blizu Lodija v bližini Milana umrl 57-letni moški, so v sredo poročali o še štirih smrtnih žrtvah: med delom v vinogradu na območju Piacenze je umrl 61-letni moški, 56-letnik je umrl med obiskom groba svojih staršev na pokopališču v Garlascu, na trgu v Neaplju so našli mrtvega brezdomca, umrl pa je tudi delavec, ki se je zgrudil med vzdrževanjem vodovodne infrastrukture na območju Padove.

Ekstremna vročina je razkrila tudi obremenitev italijanskega električnega omrežja. Ponavljajoči se izpadi električne energije so v sredo motili klimatske naprave v več večjih mestih.

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Trenutni val ekstremnih temperatur, drugi večji vročinski val, ki je letos prizadel Italijo. Vsaj 18 italijanskih mest je razglasilo najvišjo stopnjo vročinske ogroženosti. Več regionalnih vlad je gradbenim delavcem in dostavljavcem prepovedalo delo na prostem v najtoplejših urah dneva.

Temperaturam nad 35 stopinj izpostavljenih več kot sto milijonov ljudi v Evropi

Več kot sto milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji STA navaja francosko tiskovno agencija AFP. Kot so izračunali, naj bi danes vsaj 101 milijon ljudi v Evropi v nekem trenutku dneva doživel temperature, ki bodo presegle 35 stopinj Celzija.

Najvišje temperature naj bi presegle 30 stopinj Celzija za več kot 380 milijonov ljudi po vsej Evropi, izključujoč Turčijo, kar predstavlja skoraj dve tretjini prebivalstva, kaže analiza, ki temelji na napovedih nemške vremenske službe in projekcijah prebivalstva Skupnega raziskovalnega središča (JRC) za leto 2025.

Podatki se v veliki meri ujemajo z napovedmi avstrijske nevladne organizacije Klimadashboard in so višji od izračunov v sredo, ko je nemška vremenska služba sporočila, da so temperature nad 35 stopinj Celzija prizadele 94 milijonov ljudi.

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Najhuje je v Franciji, kjer so danes razširili rdeče opozorilo zaradi vročine na 72 departmajev in hkrati izdali opozorilo pred hudimi nevihtami. Pariški župan Emmanuel Gregoire je opozoril, da je v francoski prestolnici zaradi vročinskega vala prišlo do "povečanja umrljivosti".

Združeni narodi so sicer za vročinski val, ki je zajel Evropo, okrivili onesnaženje s fosilnimi gorivi. Vročinski val je "zadnja cena za onesnaževanje s fosilnimi gorivi, ki peče naš planet", je dejal Simon Stiell, pri ZN pristojen za podnebje. "Dokler človeštvo ne bo nehalo kuriti ogromnih količin premoga, nafte in plina, se bo ekstremna vročina še stopnjevala," je dodal.

evropa vročina poanija francija srbija

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KOMENTARJI11

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez23
25. 06. 2026 14.57
Če bi se španska vlada pod vodstvom socialista Sáncheza toliko ukvarjala z visokimi temperaturami, kot se z Izraelom, bi danes vsak Španec imel ne le dve, ampak tri klimatske naprave v vsaki sobi svojega stanovanja.
Odgovori
+0
1 1
mackon08
25. 06. 2026 14.38
Lansko leto nama je klima stara 17 let prenehala delovati, v roku enega tedna je bila že nova zmontirana. Brez klime niti slučajno.
Odgovori
+0
4 4
IS58
25. 06. 2026 14.41
Če imaš denar si to lahko privoščiš. Pomisli na tiste, ki niso tako bogati, pa preživljajo to vročino. Ni jim lahko.
Odgovori
+2
4 2
mackon08
25. 06. 2026 14.46
Pred 17 leti je bilo hudo z financami pa sva vseeno kupila klimo. Klime se dobijo ze kar poceni. Manj kajenja pa kavica v bufetu pa je klima.
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+3
3 0
devlon
25. 06. 2026 14.34
v Sloveniji tudi pozimi umre cez 50 ljudi vsak dan. vecina ke nad 65 let. Zakaj je zdaj tolk govora o poletju?
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+4
8 4
PegySue
25. 06. 2026 15.13
"v Sloveniji tudi pozimi umre cez 50 ljudi vsak dan." Zaradi ekstremne vročine?
Odgovori
+1
1 0
EU Dig. Cenzura
25. 06. 2026 14.27
umrlo 200 ljudi europa ima milijone prebivalcev, jah strmo narasca ce bi bilo res bi umrlo milijo ljudi v kratkrm casu… to je zanemraljiva stevilka. to se dogaja vsak dan, vsak dan umirajo. Samo da se bere naslov…
Odgovori
+4
7 3
First Last
25. 06. 2026 14.53
Hahah vrjami kar ti je lazje
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-1
0 1
I am lost.
25. 06. 2026 14.13
To je dobro, vse stare ven spustiti na sonce, bo že narava opravila svoje. To da jim toliko let odrekujejo smrt je kruto. In zakaj? Največ majo tisti korist, ki dobivajo plače zaradi starih...
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-12
1 13
Sinner 666
25. 06. 2026 14.17
le pogumno na sonce. pamet je sla mimo ko so jo delil
Odgovori
+11
12 1
I am lost.
25. 06. 2026 14.28
Pamet vam zaslepuje um. Na koncu še smrt zmeraj zmaga.
Odgovori
-6
0 6
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