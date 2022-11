V vroči Barceloni bi strehe pobarvali na belo. 'To ne bo dovolj'

Na Barcelono, ki leži na severozahodni obali Sredozemskega morja, sonce sije približno 300 dni na leto. A zaradi svoje lege je prestolnica Katalonije posebej dovzetna za podnebne spremembe, sploh za vse pogostejše vročinske valove, prebivalci pa od sonca nimajo koristi. Zaradi goste poseljenosti 1,6 milijona ljudi vročino namreč občuti še bolj intenzivno. Da bi se pred njo nekoliko ubranili, znanstveniki Barcelončane pozivajo, naj strehe svojih domov prebarvajo v belo barvo.

icon-expand Obalno mesto je močno dovzetno za vročino, saj je tudi gosto poseljeno. Poleg 1,6 milijona prebivalcev mesto letno obišče še petkrat toliko turistov. FOTO: AP

V mestu so sicer v preteklosti zagnali že več projektov za boj proti visokim temperaturam, sicer pa Barcelona velja tudi za pionirsko mesto v boju proti podnebnim spremembam. V zadnjem predlogu za boj proti vročini so podnebni znanstveniki prebivalce in mestne oblasti pozvali, naj strehe stavb prebarvajo v belo barvo. To bi v času vročinskih valov temperaturo v določenih mestnih okrožjih lahko znižalo tudi za 4,7 stopinje Celzija, pravijo. V študiji, ki je bila nedavno objavljena v znanstveni reviji Urban Climate, so izpostavili tudi, da bi se v belo odele le tiste strehe, ki bi jih bilo najlažje prepleskati oziroma so ravne. Teh je v Barceloni veliko. "Tudi v študiji nismo predvidevali, da bi se v belo prebarvalo vse stavbe," je dejal eden izmed soavtorjev Sergi Ventura, rezultate pa kljub temu povzel kot zadovoljive.

icon-expand Barcelona FOTO: AP

Izsledke raziskave so avtorji prav tako predstavili mestnim oblastem, ki so ideji naklonjene. Uradniki so se sicer na pobudo raziskovalcev in okoljevarstvenikov že zavezali k zasajanju zelenja ob mestne ulice. T. i. mrzle strehe bi s svojo belo barvo povišale koeficient odbojnosti toplotnega sevanja, zaradi česar bi se stavbe manj segrele. Metoda ohlajanja območja bi bila po vsej verjetnosti učinkovitejša od zasajanja zelenih površin. Podnebni aktivist organizacije Greenpeace Adrian Fernandez pa meni, da predstavljeni predlogi ne bodo dovolj. "Izzivi bodo vse pogostejši in potrebujemo večje rešitve," meni.

icon-expand Barcelona FOTO: AP

A tudi za učinkovanje omenjenega bodo potrebovali soglasja večjega števila prebivalcev. Kako naklonjeni so ideji? "To se mi zdi odličen predlog. V večjih mestih poleti res trpimo in definitivno sem za," je za AP povedal Barcelončan Samuel Sainto. Najbolj vroč dan leta 2011, najbolj vroče poletje leta 2020 Barcelona je najtoplejšo poletno temperaturo izmerila leta 2011, ko se je živo srebro dvignilo do 39,3 stopinje Celzija. Najtopleje je bilo sicer leta 2020, ko je vročina v mestu presegla rekord toplih dni iz leta 1780. Strokovnjaki pravijo, da so spremembe opazne predvsem od leta 1980 naprej. Preteklo desetletje smo obeležili štiri rekordno vroča poletja, in sicer leta 2014, 2015, 2018 ter 2019. Vroče je bilo tudi letošnje. Poleg vročine pa so letošnje poletje zaradi podnebnih sprememb pustošili tudi požari, pogorelo je rekordno število gozdov.