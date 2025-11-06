Svetli način
Tujina

V vrtu našel pet zlatih palic in več zlatih kovancev

Lyon, 06. 11. 2025 11.30 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.P.
Komentarji
21

Blizu Lyona v Franciji je moški med kopanjem bazena v svojem vrtu naletel na neverjetno odkritje. V plastičnih vrečkah, ki so bile zakopane v zemlji, je po poročanju lokalnega časnika našel pet zlatih palic in številne zlate kovance, ki naj bi bili vredni približno 700.000 evrov.

Zlate palice in kovanci (slika je simbolična)
Zlate palice in kovanci (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Moški, ki je v mestu Neuville-sur-Saone lastnik hiše okoli leto dni, se je maja odločil, da bo na svojem zemljišču zgradil bazen. Takrat ni niti pomislil, da bo ob ob prekopavanju zemlje v njej odkril malo bogastvo.

Ko je začel z deli za postavitev bazena je naletel na najdbo v vrednosti približno 700.000 evrov, poroča lokalni časopis Le Progres. V plastičnih vrečkah se je namreč skrivalo pet zlatih palic in več zlatih kovancev.

Najdbo je Francoz že prijavil občini, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa so po pregledu najdenih predmetov na občini odločili, da jih lahko obdrži, ker ne gre za arheološke predmete.

Iz mestne hiše so sporočili, da je policija ugotovila, da je bilo zlato pridobljeno na zakonit način in da so ga pretopili v zlate palice pred 15 do 20 leti.

Bivši lastnik zemljišča je umrl, kako je zlato končalo v zemlji, pa ostaja skrivnost, so dodali.

zlate palice zlati kovanci francija najdba
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emtisunce
06. 11. 2025 12.44
Kupim tako parcelo za 350.000€.
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
06. 11. 2025 12.40
+1
Torej ima plačan bazen.
ODGOVORI
1 0
Nikdar več
06. 11. 2025 12.39
-1
Zakaj sploh komu povedati? 🤑
ODGOVORI
0 1
Miha1999
06. 11. 2025 12.37
+4
To pa je sreča, najprej se podaš v investicijo, potem maš pa že vse plačano🫣zdaj bo komot še en fačuzzi zraven stal.
ODGOVORI
4 0
inconsistent
06. 11. 2025 12.31
+5
Pri nas bi ti vse pobrali, pol pa še naložili eno kazen.
ODGOVORI
6 1
JanezNovak13
06. 11. 2025 12.31
+3
"V vrtu našel ...", "bazena v svojem vrtu naletel" in "končalo na vrtu" Kako torej? *V* vrtu ali *na* vrtu? Namig: na.
ODGOVORI
4 1
Morskadeklica123
06. 11. 2025 12.29
+6
Pri nas bi ti pa vzeli in našli kvazi lastnika🤨
ODGOVORI
7 1
Janez23
06. 11. 2025 12.23
+6
Me prav zanima, če bi se to zgodilo v Sloveniji? Zagotovo bi država obdavčila, ker ne bi mogel pojasniti izvora tega premoženja.
ODGOVORI
7 1
a res1
06. 11. 2025 12.17
+8
Naši bi ga zaplenili, ukradli.
ODGOVORI
10 2
2mt8
06. 11. 2025 12.24
+4
Pri nas bi moral plačat 50% davek.
ODGOVORI
5 1
hansola
06. 11. 2025 12.14
+1
Najbolš, da greš prijavit, da si doma našel zlato zakopano in ti ga vzamejo. Kot da država/občina plačuje nadomestilo za zemljišče in davke povezane z nepremičnino/parcelo.
ODGOVORI
2 1
MatPaat
06. 11. 2025 12.11
+9
Ma ni šans, da prijavim kaj takega
ODGOVORI
11 2
Slash
06. 11. 2025 12.11
+10
Kako hudiča so ugotovili, da je bilo zlato pred 20 leti pridobljeno na zakonit način ?!?
ODGOVORI
10 0
Nikdar več
06. 11. 2025 12.40
+1
Žig na palicah in sledljivost...?
ODGOVORI
1 0
Groucho Marx
06. 11. 2025 12.08
-1
Kako bi se zadrogiranemu mesečniku zasvetile učke, če bi pri nas nekdo prijavil kaj takega.
ODGOVORI
6 7
Killing of Hind Rajab
06. 11. 2025 12.15
-1
mhmmm...mahnić bi imel večje oči, kot lička - od samega ljubega veselja...za bivšega komunista lažnivega janšo to ni problem...on se že pred 20.leti nikakor ni uspel spomniti od kje mu čez 200. tisoč evrov viška...
ODGOVORI
2 3
Perovskia
06. 11. 2025 12.19
+0
Takoj bi celo svobodo pocastil z 100g
ODGOVORI
1 1
enajstdvanajst1
06. 11. 2025 12.04
+14
pri nas bi mu odvzeli. Jaz bi bil tiho in prodajal zlato malo po malo
ODGOVORI
16 2
medusa
06. 11. 2025 12.04
+4
Bedak.Mar bi ga prodal.
ODGOVORI
8 4
finc
06. 11. 2025 12.08
+10
Čebelica za natančno branje in koristno mnenje
ODGOVORI
10 0
Teleport
06. 11. 2025 11.54
+6
Dobro to
ODGOVORI
7 1
