V vrtu našel pet zlatih palic in več zlatih kovancev

Moški, ki je v mestu Neuville-sur-Saone lastnik hiše okoli leto dni, se je maja odločil, da bo na svojem zemljišču zgradil bazen. Takrat ni niti pomislil, da bo ob ob prekopavanju zemlje v njej odkril malo bogastvo.

Ko je začel z deli za postavitev bazena je naletel na najdbo v vrednosti približno 700.000 evrov, poroča lokalni časopis Le Progres. V plastičnih vrečkah se je namreč skrivalo pet zlatih palic in več zlatih kovancev.

Najdbo je Francoz že prijavil občini, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa so po pregledu najdenih predmetov na občini odločili, da jih lahko obdrži, ker ne gre za arheološke predmete.

Iz mestne hiše so sporočili, da je policija ugotovila, da je bilo zlato pridobljeno na zakonit način in da so ga pretopili v zlate palice pred 15 do 20 leti.

Bivši lastnik zemljišča je umrl, kako je zlato končalo v zemlji, pa ostaja skrivnost, so dodali.