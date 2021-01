V Vuhanu ob vstopu v novo leto množična slavja na prostem

Medtem, ko je večina sveta v novo leto vstopila zadržano, večina je silvestrovala za zidovi svojih domov, so v kitajskem mestu Vuhan, prvem žarišču bolezni covid-19, s katero se danes bori cel svet, prihod novega leta pozdravili z velikim pompom. Ulice so preplavili ljudje, ko je ura odbila polnoč, je množica po tradiciji v zrak izpustila balone, se veselila in si želela srečno novo leto, piše CNN.

Na ulicah je bila močno okrepljena policijska prisotnost, ki je nadzirala množice. Nadzirali so nošnjo mask, ki je bila obvezna, če so želeli praznovati na ulicah.

Spomnimo

Kitajska je v prvih tednih po izbruhu novega koronavirusa za več tednov zaprla Vuhan in številna druga velika mesta. Prebivalci so morali upoštevati stroge omejitvene ukrepe in se udeleževati množičnih testiranj, oblasti pa so temeljito sledile vsem stikom, pri čemer se niso ozirale na spoštovanje zasebnosti.

Zaradi vseh strogih ukrepov, ki so bili na začetku tarča kritik, je Kitajski uspelo krizo prebroditi bolje kot zahodnim državam. Mesece niso imeli nobenega večjega izbruha, v zadnjem času pa beležijo porast, ko dnevno potrdijo po okoli 20 novih okužb. V državi sta se življenje in gospodarstvo vrnila v ustaljene tirnice.

Po začetku pandemije so se oglasili številni analitiki s kritikami odziva WHO na pandemijo, češ da je pokazala premalo odločnosti v odnosu do Kitajske ter da je na njena priporočila vplivala politika.

WHO bo januarja na Kitajsko poslala mednarodno misijo, ki bo preiskala izvor novega koronavirusa in druge okoliščine izbruha. Preiskava desetčlanske ekipe, ki bo poskušala ugotoviti, kako se je virus prenesel z živali na človeka, bo trajala od pet do šest tednov, pri čemer bodo njeni člani prva dva tedna preživeli v karanteni.