V Vuhanu ustavili javni promet in odpovedali prireditve: 'Kot da se bliža konec sveta'

Da bi omejili širjenje virusa, ki so ga poimenovali 2019-nCoV, je od danes naprej v 11-milijonskem Vuhanu v provinci Hubei ustavljen železniški in letalski promet. Avtobuse, podzemno železnico in trajekte so ustavili ob 10. uri po lokalnem času. Prebivalce so pozvali, naj se izogibajo množicam in javnim zborovanjem.

Kitajske oblasti so odpovedale javne dogodke med prazniki. Državna agencijaXinhuaporoča, da so turistične agencije in hotele pozvali, naj ukinejo aktivnosti večjega obsega, dogodke in predstave so morale odpovedati tudi knjižnice, muzeji in gledališča. Odpovedali so celo osrednjo molitveno slovesnost v budističnem templju Guiyuan, ki je lani privabila 700.000 ljudi, poroča BBC.

"Skratka, ne hodite v Vuhan. Tisti pa, ki ste tam, ne zapuščajte mesta!" je posvaril namestnik ministra za zdravje Li Bin, ki je v sredo povedal, da se novi virus širi pretežno prek dihalnega trakta, obstaja pa "možnost virusne mutacije in nadaljnjega širjenja bolezni", zato je trenutno najbolj kritično obdobje za zajezitev virusa. Tudi župan Vuhana Zhou Ksianvang je prebivalce pozval, naj ne zapuščajo mesta, obiskovalcem pa svetoval, naj ne prihajajo k njim.