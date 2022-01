V vzhodni Turčiji pred zmrzaljo rešili več kot 60 pasjih mladičkov

V četrtek so v turški vzhodni provinci Erzurum pred izredno nizkimi temperaturami rešili okoli 63 potepuških mladičev. Na podlagi posnetka, ki ga je delil nek okoliški prebivalec, so se reševalne ekipe napotile na območje, kjer so našli 63 mladičkov, med katerimi so mnogi že bili izredno podhlajeni. Takoj so jih odpeljali na zdravljenje v veterinarsko ambulanto, kot sporočajo oblasti, pa so trenutno vsi v dobrem stanju. Temperature v Erzurumu so sicer padle na okoli minus šest stopinj Celzija podnevi in na okoli minus 16 ponoči.