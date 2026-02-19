Naslovnica
Tujina

V Washingtonu prvo zasedanje Trumpovega Odbora za mir

Washington, 19. 02. 2026 15.08 pred 42 minutami 5 min branja 20

Avtor:
STA Ti.Š.
Trump ustanovil Odbor za mir

V Washingtonu bo danes potekalo prvo zasedanje Odbora za mir, ki je bil januarja ustanovljen na pobudo predsednika ZDA Donalda Trumpa. Povabilo k sodelovanju je sprejelo okrog 30 voditeljev, med članicami pa ne bo večine evropskih držav. Kritiki opozarjajo, da ustanovitev tovrstnega organa spodkopava temelje mednarodne ureditve na čelu z Združenimi narodi.

Ameriški predsednik Donald Trump je ustanovil Odbor za mir.
Ameriški predsednik Donald Trump je ustanovil Odbor za mir.
FOTO: AP

Odbor za mir je bil s podpisom ustanovne listine uradno ustanovljen 22. januarja ob robu zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu. Sprva je bil v okviru ameriškega mirovnega načrta za Gazo zasnovan kot organ za upravljanje palestinske enklave po vojni, nastal pa je kot širši organ za reševanje mednarodnih kriz.

Odbor za mir je bil sprva zamišljen kot skupina svetovnih voditeljev, ki bodo bdeli nad izvajanjem Trumpovega mirovnega načrta, sedaj pa naj bi imel ambicije, da postane konkurent ZN pri reševanju svetovnih konfliktov. Trumpova vlada na prvem zasedanju odbora pričakuje predstavnike 40 držav, vendar jih bo približno polovica le opazovalcev.

Trump je vabilo v odbor poslal voditeljem več deset držav. Sodelovanje so med drugim potrdile Madžarska, Argentina, Izrael, Bolgarija, Egipt, Turčija, Katar, Kazahstan, Savdska Arabija, Indonezija in Pakistan. Nekatere druge bodo v odboru sodelovale kot opazovalke, med njimi Italija, Romunija in Ciper.

Trumpovo povabilo je medtem zavrnila večina evropskih držav, tudi Slovenija, in več drugih tradicionalnih zaveznic ZDA, med njimi Avstralija in Združeno kraljestvo. Številne države namreč v Odboru za mir vidijo poskus spodkopavanja Združenih narodov (ZN). Da ne bo sodeloval v odboru, je včeraj sporočil tudi Vatikan.

Preberi še Vatikan ne bo sodeloval v Trumpovem Odboru za mir

Tudi EU se odboru ne bo pridružila, kljub temu pa bo Evropsko komisijo na današnjem zasedanju zastopala komisarka za Sredozemlje Dubravka Šuica, in sicer v delu, ki zadeva Gazo. Kot poroča Euronews, naj bi njeni udeležbi včeraj na srečanju stalnih predstavnikov v Bruslju nasprotovalo več članic, in sicer Francija, Španija, Belgija, Irska in Portugalska, pa tudi Slovenija.

Fajonova: Slovenija z zadržki glede prisotnosti evropske komisarke

Slovenija ima, tako kot več drugih držav članic EU, zadržke glede prisotnosti evropske komisarke za Sredozemlje Šuice na prvem zasedanju Odbora za mir v Washingtonu, je danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Kakšna bo vloga Šuice na današnjem zasedanju odbora, Fajonova ne ve, a meni da nima pristojnosti glede zunanje politike EU.

Fajonova meni, da Šuica nima pristojnosti glede zunanje politike EU.
Fajonova meni, da Šuica nima pristojnosti glede zunanje politike EU.
FOTO: Profimedia

Portal Euronews je v torek poročal, da je udeležbi Šuice na prvem zasedanju Odbora za mir na srečanju stalnih predstavnikov v Bruslju nasprotovalo več držav članic, in sicer Francija, Španija, Belgija, Irska in Portugalska in Slovenija.

Večina držav članic EU v odboru ne bo sodelovala, predstavniki nekaterih pa bodo danes v Washingtonu v vlogi opazovalcev.

Države s Francijo na čelu so bile po navedbah Euronewsa kritične, ker niso bile predhodno obveščene o udeležbi komisarke, ki da poleg tega nima ustreznih pooblastil. Izrazile so tudi pomislek, da bi njeno prisotnost lahko razumeli kot kolektivno evropsko podporo odboru.

Fajonova je povedala, da bodo zunanji ministri EU v ponedeljek zasedali v Bruslju in da pričakuje, da bodo države, ki imajo danes predstavnike v Washingtonu, podale povzetek dogajanja.

"Želela pa bi si, da bi Evropska unija imela tu enotno stališče in ostala pri zavezanosti multilateralizmu, mednarodnemu pravu in ustanovni listini Združenih narodov," je izpostavila po novinarski konferenci s švicarskim kolegom Ignaziem Cassisom.

Ministrica je spomnila, da se Slovenija za zdaj ne bo odzvala povabilu za pridružitev Odboru za mir. "Slovenija ves čas opozarja, da gre za nek vzporedni sistem. Odbor deluje zunaj sistema Združenih narodov. Mi bi si tudi želeli, da bi sama ideja odbora temeljila na resoluciji Varnostnega sveta, torej da se resnično ukvarja z Gazo," je pojasnila Fajonova. Napovedala pa je, da bodo delovanje Trumpovega odbora spremljali.

"Seveda si vsi želimo miru v Gazi, na Bližnjem vzhodu," je zagotovila Fajonova, ki meni, da lahko do vzdržnega miru pripelje delo v ZN.

Švicarski zunanji minister Cassis, ki se danes mudi v Ljubljani, pa je povedal, da je bila Švica v Washington povabljena kot opazovalka, kjer bo spremljala prvo zasedanje Trumpovega odbora, da bi med drugim lažje razumela, kakšno vlogo bo v mandatu odbora imela Gaza.

Švica še ni sprejela odločitve o sodelovanju v Odboru za mir, je dejal minister.

Bruselj: Šuica bo na Odboru za mir sodelovala v imenu Evropske komisije

Da bo evropska komisarka za Sredozemlje Šuica na današnjem prvem zasedanju Odbora za mir v Washingtonu sodelovala v imenu Evropske komisije, ki je prejela vabilo ameriškega predsednika Trumpa, pa so danes v odzivu na kritike več članic, tudi Slovenije, zaradi udeležbe komisarke na zasedanju poudarili v Bruslju.

Dubravka Šuica
Dubravka Šuica
FOTO: AP

"Komisarka Šuica predstavlja Evropsko komisijo, ne gre za podporo Odboru za mir," je danes glede udeležbe Šuice na prvem zasedanju odbora povedala predstavnica komisije Paula Pinho. Dodala je, da se komisarka za Sredozemlje zasedanja udeležuje na podlagi vabila, naslovljenega na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Na zasedanju odbora stalnih predstavnikov pri EU so predstavniki več držav članic, med njimi Francije, Španije in Slovenije, izrazili nasprotovanje udeležbi evropske komisarke na Odboru za mir. Po poročanju portala Euronews so bile kritične, ker niso bile predhodno obveščene o udeležbi komisarke, ki da poleg tega nima ustreznih pooblastil.

"Izrazili smo zadržke glede nekaterih zadev, povezanih z Odborom za mir. Vendar pa glede na to, da smo največji donator in eden največjih akterjev, kar se tiče Gaze in Palestine, je pomembno, da smo za mizo," je še dejala Pinhova.

Predstavnik komisije za odnose z javnostmi Guillaume Mercier je ob tem ponovil, da udeležba komisarke za Sredozemlje ne pomeni pridružitve Evropske komisije odboru in da bo njeno sodelovanje osredotočeno na palestinsko enklavo Gaza in obnovo območja.

Po njegovih navedbah bo sicer na prvem zasedanju Odbora za mir na različnih ravneh zastopanih 14 držav članic. Pinhova je dodala, da je komisija glede sodelovanja na srečanju v Washingtonu razpravljala s članicami, nazadnje v sredo na zasedanju odbora stalnih predstavnikov pri EU.

Preberi še EU z 'resnimi pomisleki', Trump: Umikamo povabilo v najprestižnejši odbor

Danes bi sicer moralo potekati tudi redno zasedanje Varnostnega sveta ZN o Bližnjem vzhodu, a so ga premaknili na sredo prav zaradi današnjega prvega zasedanja odbora.

Ameriški veleposlanik Michael Waltz je države ob tem pozval, naj podprejo Odbor za mir in napovedal, da bodo na na prvem zasedanju naznanili za pet milijard dolarjev (4,22 milijarde evrov) obljub donacij za obnovo Gaze. Dejal je, da bo druga faza mirovnega načrta za Gazo predsednika Trumpa gradila na dosežkih prve faze, za mednarodne stabilizacijske sile pa imajo obljubljenih že več tisoč vojakov.

Odbor za mir Donald Trump prvo zasedanje EU Dubravka Šuica

V zapor že 13-letniki: deležni bodo posebnega režima

Smrt na gori: mati umrle alpinistke v bran njenemu partnerju

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tech
19. 02. 2026 16.14
Bodo dekleta?
Odgovori
0 0
M_teoretik
19. 02. 2026 16.11
Bolj odbor za Zemljo krast, kot odbor za mir!?
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
19. 02. 2026 16.09
Se ne spomnim,da bi Hansa lovil Trampa.GA je pa Golob ,tam ored wc jem.
Odgovori
0 0
NeXadileC
19. 02. 2026 16.05
Ali bo Golob fehtal Ursulo za denar potreben za članstvo v Odboru.
Odgovori
0 0
M_teoretik
19. 02. 2026 16.03
Takim pkdobnim so včas rekli Os Zla!?
Odgovori
0 0
Teofil
19. 02. 2026 16.03
Dobro je imeti močnega in bogatega zaveznika,predvsem če si majhen in nepomemben,če zaveznika nimaš je dobro da si tiho in si čimbolj neopazen.
Odgovori
0 0
jank
19. 02. 2026 16.02
Naj bo vsem jasno kot beli dan, da če bo postal Janša predsednik vlade, bo postal tudi s pomočjo trampistov. Zato nas bo moral včlaniti v to Trumpovo sranje s plačilom milijarde $, kar zahteva paradajz blontni.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
19. 02. 2026 15.58
"Kritiki opozarjajo, da ustanovitev tovrstnega organa spodkopava temelje mednarodne ureditve na čelu z Združenimi narodi." - Insjo prav, in to je v redu ker so ZN zločinska organizacija podrejena Commonwealth imperjalizmu. Ali je Trumpova boljša, se bo videlo...
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
19. 02. 2026 15.55
Sedaj jeseni ko bodo volitve v kongresu bo konec njegove moči, manipulacije in pametovanja. Naredil je ogromno škode v svetu in v ZDA.
Odgovori
+3
4 1
kunccix
19. 02. 2026 15.53
Prva točka odbora za mir: Napad na Iran
Odgovori
+2
2 0
BUONcaffee
19. 02. 2026 15.52
Trump podaljšal vojno v Ukrajini z podpiranjem tovariša Putina.
Odgovori
+2
3 1
presrani
19. 02. 2026 15.50
Fajonova ima specialiste v 30 dneh.
Odgovori
-1
1 2
kunccix
19. 02. 2026 15.53
Imate pravo ime, verjetno tudi tako piše kot drugo ime v rojstnem listu
Odgovori
0 0
BUONcaffee
19. 02. 2026 15.50
Trump je velika nesreča ZDA in prostali svet. Je zelo nesposoben in tudi neinteligenten človek in politik.
Odgovori
+3
3 0
natmat
19. 02. 2026 15.47
Odbor za mir...???Kjerkoli se pojavi Tramp je kaos in sovraštvo...pa tudi vojne s trgovinsko vojno na čelu!!!
Odgovori
+5
5 0
BUONcaffee
19. 02. 2026 15.47
Naj prvo naredi red doma, sploh kar se tiče kriminala v povezavi z Epistenom, potem drugje. Ni kamor se ne mudi z njegovimi rešitvami. Raje naj ne rešuje nič, ker česa koli se loti naredi le škodo. Naj raje prebere kako knjigo.
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
19. 02. 2026 15.45
Washington, D.C., ni bil že obstoječe mesto, temveč je bil namensko ustanovljen v letih 1790–1791 na zemljišču, ki sta ga odstopila Maryland in Virginia, da bi služilo kot glavno mesto države, pri čemer je Kongres izbral lokacijo ob Potomacu. Čeprav je bilo območje večinoma podeželsko, je vključevalo obstoječa naselja, zlasti Georgetown (ustanovljen leta 1751) in Aleksandrijo. Zamişljen je bil kot simbol miru med Jugom in Severom. Ključne podrobnosti o območju pred prestolnico: Prvotna naselja: Pred zakonom o prebivališču iz leta 1790 je območje vsebovalo uveljavljeno pristaniško mesto Georgetown v Marylandu in Aleksandrijo v Virginiji. Zgodovina avtohtonih prebivalcev: Območje so prej naseljevali Nacotchtanki, avtohtoni prebivalci, ki so imeli na tem območju veliko trgovsko vas. Namensko zgrajeno: Predsednik George Washington je izbral lokacijo, načrtovalec Pierre Charles L'Enfant pa je novo glavno mesto zasnoval iz nič, ki je bilo nato postavljeno znotraj novo ustanovljenega zveznega okrožja (Federal District). Izvor imena: Mesto je bilo poimenovano v čast Georgeu Washingtonu, medtem ko se je ozemlje imenovalo Teritorij Kolumbija, kasneje pa je postalo Okrožje Kolumbija. Ime Kolumbija izhaja iz prvotnega popularnega romantičnega imena za ZDA, kot simbola svobode. Kolumbijo predstavljajo kot žensko z baklo. Kip Svobide v New Yorku, ki ga kim je podarila Francija, je Columbia. Vidimi je tudi na špici filmov znamke Columbia Pictures.
Odgovori
0 0
NeXadileC
19. 02. 2026 15.48
P.S. Zvezna država Washington se nahaja na skrajnjkem severozahodu ZDA, in meji na Kanado.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
19. 02. 2026 15.53
P.P.S. V Washingtonu (state) je bila pretežno posneta TV nadaljevanka Twin Peaks.
Odgovori
0 0
zdravkob
19. 02. 2026 15.45
Fajonova in ostali morajo dojeti, da je vloga ZN glede Gaze postala irelevantna, da je ideja dveh držav prezpredmetna in da je ta Odbor za mir edina alternativa. Morda ne bo uspela, se bo pa kako drugače nadaljevala. Preko ZN gotovo ne več.
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
