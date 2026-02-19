V Washingtonu prvo zasedanje Trumpovega Odbora za mir

Ameriški predsednik Donald Trump je ustanovil Odbor za mir. FOTO: AP

Odbor za mir je bil s podpisom ustanovne listine uradno ustanovljen 22. januarja ob robu zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu. Sprva je bil v okviru ameriškega mirovnega načrta za Gazo zasnovan kot organ za upravljanje palestinske enklave po vojni, nastal pa je kot širši organ za reševanje mednarodnih kriz.

Odbor za mir je bil sprva zamišljen kot skupina svetovnih voditeljev, ki bodo bdeli nad izvajanjem Trumpovega mirovnega načrta, sedaj pa naj bi imel ambicije, da postane konkurent ZN pri reševanju svetovnih konfliktov. Trumpova vlada na prvem zasedanju odbora pričakuje predstavnike 40 držav, vendar jih bo približno polovica le opazovalcev.

Trump je vabilo v odbor poslal voditeljem več deset držav. Sodelovanje so med drugim potrdile Madžarska, Argentina, Izrael, Bolgarija, Egipt, Turčija, Katar, Kazahstan, Savdska Arabija, Indonezija in Pakistan. Nekatere druge bodo v odboru sodelovale kot opazovalke, med njimi Italija, Romunija in Ciper. Trumpovo povabilo je medtem zavrnila večina evropskih držav, tudi Slovenija, in več drugih tradicionalnih zaveznic ZDA, med njimi Avstralija in Združeno kraljestvo. Številne države namreč v Odboru za mir vidijo poskus spodkopavanja Združenih narodov (ZN). Da ne bo sodeloval v odboru, je včeraj sporočil tudi Vatikan.

Tudi EU se odboru ne bo pridružila, kljub temu pa bo Evropsko komisijo na današnjem zasedanju zastopala komisarka za Sredozemlje Dubravka Šuica, in sicer v delu, ki zadeva Gazo. Kot poroča Euronews, naj bi njeni udeležbi včeraj na srečanju stalnih predstavnikov v Bruslju nasprotovalo več članic, in sicer Francija, Španija, Belgija, Irska in Portugalska, pa tudi Slovenija.

Fajonova: Slovenija z zadržki glede prisotnosti evropske komisarke

Slovenija ima, tako kot več drugih držav članic EU, zadržke glede prisotnosti evropske komisarke za Sredozemlje Šuice na prvem zasedanju Odbora za mir v Washingtonu, je danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Kakšna bo vloga Šuice na današnjem zasedanju odbora, Fajonova ne ve, a meni da nima pristojnosti glede zunanje politike EU.

Portal Euronews je v torek poročal, da je udeležbi Šuice na prvem zasedanju Odbora za mir na srečanju stalnih predstavnikov v Bruslju nasprotovalo več držav članic, in sicer Francija, Španija, Belgija, Irska in Portugalska in Slovenija.

Večina držav članic EU v odboru ne bo sodelovala, predstavniki nekaterih pa bodo danes v Washingtonu v vlogi opazovalcev.

Države s Francijo na čelu so bile po navedbah Euronewsa kritične, ker niso bile predhodno obveščene o udeležbi komisarke, ki da poleg tega nima ustreznih pooblastil. Izrazile so tudi pomislek, da bi njeno prisotnost lahko razumeli kot kolektivno evropsko podporo odboru. Fajonova je povedala, da bodo zunanji ministri EU v ponedeljek zasedali v Bruslju in da pričakuje, da bodo države, ki imajo danes predstavnike v Washingtonu, podale povzetek dogajanja. "Želela pa bi si, da bi Evropska unija imela tu enotno stališče in ostala pri zavezanosti multilateralizmu, mednarodnemu pravu in ustanovni listini Združenih narodov," je izpostavila po novinarski konferenci s švicarskim kolegom Ignaziem Cassisom. Ministrica je spomnila, da se Slovenija za zdaj ne bo odzvala povabilu za pridružitev Odboru za mir. "Slovenija ves čas opozarja, da gre za nek vzporedni sistem. Odbor deluje zunaj sistema Združenih narodov. Mi bi si tudi želeli, da bi sama ideja odbora temeljila na resoluciji Varnostnega sveta, torej da se resnično ukvarja z Gazo," je pojasnila Fajonova. Napovedala pa je, da bodo delovanje Trumpovega odbora spremljali. "Seveda si vsi želimo miru v Gazi, na Bližnjem vzhodu," je zagotovila Fajonova, ki meni, da lahko do vzdržnega miru pripelje delo v ZN. Švicarski zunanji minister Cassis, ki se danes mudi v Ljubljani, pa je povedal, da je bila Švica v Washington povabljena kot opazovalka, kjer bo spremljala prvo zasedanje Trumpovega odbora, da bi med drugim lažje razumela, kakšno vlogo bo v mandatu odbora imela Gaza. Švica še ni sprejela odločitve o sodelovanju v Odboru za mir, je dejal minister.

Bruselj: Šuica bo na Odboru za mir sodelovala v imenu Evropske komisije

Da bo evropska komisarka za Sredozemlje Šuica na današnjem prvem zasedanju Odbora za mir v Washingtonu sodelovala v imenu Evropske komisije, ki je prejela vabilo ameriškega predsednika Trumpa, pa so danes v odzivu na kritike več članic, tudi Slovenije, zaradi udeležbe komisarke na zasedanju poudarili v Bruslju.

"Komisarka Šuica predstavlja Evropsko komisijo, ne gre za podporo Odboru za mir," je danes glede udeležbe Šuice na prvem zasedanju odbora povedala predstavnica komisije Paula Pinho. Dodala je, da se komisarka za Sredozemlje zasedanja udeležuje na podlagi vabila, naslovljenega na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Na zasedanju odbora stalnih predstavnikov pri EU so predstavniki več držav članic, med njimi Francije, Španije in Slovenije, izrazili nasprotovanje udeležbi evropske komisarke na Odboru za mir. Po poročanju portala Euronews so bile kritične, ker niso bile predhodno obveščene o udeležbi komisarke, ki da poleg tega nima ustreznih pooblastil.

"Izrazili smo zadržke glede nekaterih zadev, povezanih z Odborom za mir. Vendar pa glede na to, da smo največji donator in eden največjih akterjev, kar se tiče Gaze in Palestine, je pomembno, da smo za mizo," je še dejala Pinhova. Predstavnik komisije za odnose z javnostmi Guillaume Mercier je ob tem ponovil, da udeležba komisarke za Sredozemlje ne pomeni pridružitve Evropske komisije odboru in da bo njeno sodelovanje osredotočeno na palestinsko enklavo Gaza in obnovo območja. Po njegovih navedbah bo sicer na prvem zasedanju Odbora za mir na različnih ravneh zastopanih 14 držav članic. Pinhova je dodala, da je komisija glede sodelovanja na srečanju v Washingtonu razpravljala s članicami, nazadnje v sredo na zasedanju odbora stalnih predstavnikov pri EU.