V Washingtonu ubita dva uslužbenca izraelskega veleposlaništva

"V bližini Judovskega muzeja v Washingtonu sta bila nocoj nesmiselno ubita dva uslužbenca izraelskega veleposlaništva. Dejavno preiskujemo in si prizadevamo pridobiti več informacij," je na družbenem omrežju X sporočila ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem.

Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Danny Danon je napad obsodil in ga označil za "sprevrženo dejanje antisemitskega terorizma".

"Prepričani smo, da bodo ameriške oblasti odločno ukrepale proti odgovornim za to zločinsko dejanje," je dejal Dannon in dodal, da bo Izrael še naprej odločno deloval za zaščito svojih državljanov in predstavnikov povsod po svetu.

Kot poroča britanski BBC, sta bili žrtvi, moški in ženska, ustreljeni, ko sta zapuščali dogodek v muzeju v ameriški prestolnici. V času streljanja naj bi bilo na dogodku v muzeju več uslužbencev izraelskega veleposlaništva.

Incident je sprožil obsežen odziv policije, ki je zaprla več osrednjih ulic v mestu. Tiskovni predstavnik izraelskega veleposlaništva je potrdil, da sta bila dva uslužbenca ustreljena od blizu, ko sta se udeležila dogodka v muzeju, poroča BBC.