V Wisconsinu po nemirih zaradi ustrelitve temnopoltega na ulicah nacionalna garda

29-letni Jacob Blake ni umrl, njegovo stanje pa je resno in se zdravi v bolnišnici. V nedeljo po incidentu so protestniki razdejali Kenosho, zažigali avtomobile, razbijali okna in napadali policiste. Nasilje se je nadaljevalo v ponedeljek, ko so med novinarsko konferenco napadli župana Kenoshe Johna Antarmiana. Posredovala je policija, ki je s solzivcem razgnala protestnike.

Guverner, demokrat Tony Evers, je bil kritičen do ravnanja policistov, ki so skušali aretirati Blaka, vendar je vseeno poslal v mesto nacionalno gardo, da prepreči novo nasilje. "Ne vemo še vseh podrobnosti, vemo pa, da to ni prvi temnopolti moški, ki so ga neusmiljeno ustrelili policisti," je dejal guverner.