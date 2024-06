V zabaviščnem parku 28 ljudi na glavo viselo skoraj pol ure

V največjem mestu ameriške zvezne države Oregon se je v zabaviščnem parku pripetila nenavadna nezgoda. Na rotacijskem nihalu, na višini okoli 30 metrov, je bilo namreč skoraj pol ure ujetih 28 ljudi. Ko so na kraj prispele intervencijske službe, so eno osebo odpeljali v bolnišnico, drugi pa se v incidentu niso poškodovali. Ko se je nihalo ustavilo, so obiskovalce po zvočnikih opozorili, da park zapirajo in prosili naj se evakuirajo.

Ena od obiskovalk zabaviščnega parka je na družbenem omrežju TikTok objavila video vožnje in zapisala, da je bila s svojimi 10 prijatelji 26 minut ujeta na rotacijskem nihalu v parku. "Več ljudi je bruhalo, vse pa še vedno boli glava," je zapisala in dodala, da so morali po tem, ko so gasilci uspeli nihalo obrniti navzdol morali dokončati vožnjo, kar je bilo izredno neprijetno. Zapisala je še, da njeni prijatelji in njihove družine razmišljajo o tožbi, saj jim je park ponudil le 50 evrov vračila za plačilo vstopnice.

Vožnja 'AtmosFEAR' je v Oaks parku na voljo od leta 2021 in od takrat niso zabeležili nobenega incidenta, do nadaljnjega pa ne obratuje, so za Sky News sporočili iz parka. Povedali so še, da intenzivno sodelujejo s proizvajalcem rotacijskega nihala in inšpektorji, da bi čim prej ugotovili vzrok zaustavitve. "Želimo izraziti globoko hvaležnost intervencijskim službam in našim zaposlenim za hitro odzivnost. Zahvaljujemo se tudi drugim gostom parka, ki so upoštevali navodila, da park zapustijo in omogočijo gasilcem in reševalcem dostop do kraja incidenta," so zaključili.