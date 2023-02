V zabaviščni park in fitnes: utrinki iz življenja ali načrtovana predstava vlade?

Severna Koreja je že desetletja ograjena od preostalega sveta s strogimi omejitvami svobode izražanja, prostega gibanja in dostopa do informacij. Združeni narodi so kritični stanja človekovih pravic v državi, kjer je uporaba interneta močno omejena. Celo tistih nekaj privilegirancev, ki imajo dovoljenje za uporabo pametnih telefonov, lahko dostopa zgolj do vladnega in močno cenzuriranega intraneta. Tuje gradivo, kot so knjige in filmi, je prepovedano.

Kot piše CNN, številni tako menijo, da so YuMi in drugi podobni kanali, po vsej verjetnosti povezani z visokimi uradniki in del propagandne kampanje, katere cilj je zloščiti mednarodno podobo države v bolj prijazno državo, kot jo slikajo nenehna poročila o jedrskem orožju in dikatorju Kim Džong Unu. Videoposnetki, ki jih je objavila Yumi, 'izgledajo kot dobro pripravljena predstava", ki jo je napisala severnokorejska vlada, ocenjuje Park Seong-cheol , raziskovalec iz organizacije Database Center for North Korean Human Rights.

Zato YuMi, ki nima le dostopa do snemalne naprave, ampak celo do YouTuba, zato zagotovo ni običajna Severna Korejka, pravijo strokovnjaki. "Povezava z zunanjim svetom je za običajnega prebivalca Severne Koreje nemogoča," pojasnjuje Ha, raziskovalni profesor za Severno Korejo na univerzi Dongguk.

Luksuz za izbrane

Videoposnetki YuMi prikazujejo tudi obisk zabaviščnega parka in kinematografske predstave, ribolov v reki, vadbo v fitnesu in obisk jame, kjer mladi študenti v ozadju mahajo s severnokorejsko zastavo. 11-letnica pa obišče nabito poln vodni park, si ogleda znanstveno in tehnološki sejem in posname svoj prvi dan v šoli.

Kot pravijo strokovnjaki, to sicer niso povsem napačni prizori iz Severne Koreje, a so izjemno zavajajoči, saj so daleč od tega, da bi predstavljali običajno življenje v tej državi. Obstajajo namreč poročila o bogati severnokorejski eliti, kot so višji vladni uradniki in njihove družine, ki imajo dostop do razkošja, kot so klimatske naprave, skuterji in kava. In možnosti, prikazane v videoposnetkih na YouTubu, res obstajajo, a niso dostopne večini ljudi in so odobrene le 'posebnim ljudem v posebnem razredu,' je za CNN ocenil Park.