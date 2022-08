V zabojih z bananami odkrili 3,5 tone kokaina

Policija je prestregla tovornjak s kontejnerjem na poti v pristanišče v mestu Guayaquil, so pojasnile ekvadorske oblasti. Našli so 92 škatel z 2300 paketi kokaina po en kilogram.

Natančne lokacije drugega zasega niso razkrili, so pa povedali, da so v kontejnerju v pristanišču v isti regiji odkrili 87 škatel in 1218 paketov kokaina. V vsakem od primerov so aretirali po eno osebo.