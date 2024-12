V zabojniku v Srbiji našli novorojenčico: 'Prava sreča, da jo je mimoidoči slišal'

Okoli 16.30 je moški šel mimo zabojnika za smeti v vasi Malošište na jugu Srbije, ko je iz zabojnika zaslišal otroški jok. Kot piše portal Radio Koprijan, je o tem takoj obvestil nujno medicinsko službo, ki se je takoj odpravila na teren.

"Nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo, ali je dojenček živ ali mrtev, zato smo se pripravili za vsak primer. S seboj smo vzeli elektrode, pripomočke za ogrevanje, plenice, in pripravljeni smo bili na reanimacijo. Ko smo prišli na kraj, smo videli novorojenčka. Tiho je stokala, bila je povsem naga, popkovina ni bila zvezana, bila je krvava ... Jasno je bilo, da je bila pravkar rojena. Res je bila prava sreča, da jo je mimoidoči slišal, glede na to, kakšne so vremenske razmere," je dejal Miloš Bogoslović, lokalni pediater, ki je z medicinsko sestro in voznikom posredoval na terenu.