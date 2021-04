V zabojniku za banane odkrili več kot pol tone kokaina

Potem so nadaljevali poostreni nadzor ladijskega prometa v pristanišču Ploče in 30. marca s pomočjo policijskih psov našli 574,86 kilograma kokaina v konstrukciji enega od zabojnikov s sadjem, je povedal vodja kriminalistične policije dubrovniško-neretvanske policijske uprave Zoran Tikvica .

Policisti niso želeli razkriti več podrobnosti o dogodkih, ki so sledili razkritju več kot pol tone kokaina. Niso želeli ne potrditi ne zanikati, da so mamila našli v sodelovanju z ameriškim uradom za boj proti drogam (DEA). Tikvica je zgolj omenil, da mamila niso bila namenjena prodaji na črnem trgu na Hrvaškem, ampak v eni od sosednjih držav. Potrdil je tudi, da pri preiskavi sodelujejo s kolegi iz sosednjih držav.

Kriminalisti tako iščejo tiste, ki so nameravali prevzeti mamila, za katera so ocenili, da bi na črnem trgu dosegla vrednost približno 65 milijonov evrov. Na novinarsko vprašanje, zakaj niso še nekaj časa počakali, da bi videli, kdo bo prišel po mamila, so pojasnili, da so mamila zasegli, potem ko je bilo legalno blago iz zabojnika prevzeto, zabojnik pa so vrnili na ladjo, ki je odplula iz Hrvaške.

Kokain je prispel na Hrvaško v zabojniku z bananami iz Ekvadorja, sadje pa je naročilo podjetje z območja Tuzle v Bosni in Hercegovini, je danes poročal Jutarnji list. Kot dodaja, policisti na Hrvaškem in v BiH pozorno spremljajo dogodke, ker po policijskem zasegu takšne količine kokaina praviloma sledijo obračuni kriminalcev.