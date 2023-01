V začetku leta v večjem delu Evrope zabeležili izredno visoke temperature

Nacionalni rekordi so padli na Nizozemskem, v Lihtenštajnu, Litvi, Latviji, na Češkem, Poljskem, Danskem in v Belorusiji, rekorde postaj pa so zabeležili v Nemčiji, Franciji in Ukrajini. V Franciji so 31. decembra in 1. januarja zabeležili najvišje temperature po letu 1947. Povprečje na ravni države je znašalo 14 stopinj Celzija. V Bruslju so na predvečer novega leta zabeležili 16,2 stopinje Celzija in s tem presegli lanskoletni rekord.