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V zadnjem hipu ujel otroka, ki je padel z okna

Giza, 04. 10. 2026 20.03 pred 5 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.H.
V zadnjem hipu ujel padajočega otroka

Izjemna reakcija Egipčana je preprečila skorajšnjo tragedijo. V zadnjem hipu je namreč zagledal otroka, ki je plezal po vrveh za sušenje perila in nato padel v globino. Moški ga je uspel ujeti tik preden bi otrok treščil na tla. Neverjetno junaško dejanje pa so posnele nadzorne kamere.

V gosto poseljeni četrti Ard El Leva v egiptovski provinci Giza so nadzorne kamere ujele dramatični trenutek, ki bi se lahko končal tragično. Na njem najprej vidimo običajen vrvež na eni od ulic, nato nek deček moškemu, ki stoji na ulici s prstom pokaže proti sosednji stavbi. 

Ko se moški obrne, vidimo da se na vrveh za obešanje perila, ki so postavljene pred oknom drugega nadstropja zapleta otrok, sekundo za tem pa mu zdrsne in pade v globino. Moški se neverjetno hitro odzove in skoči proti otroku ter ga v zadnjem hipu ujame v naročje, preden bi ta padel na tla. 

Po tem, ko reši otroka, moški nato nekaj trenutkov stoji in gleda proti oknu, nato pa se z dečkom v naročju nasloni na vzmetnico, ki stoji ob steni. 

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'Ni bilo časa, da bi razmišljal'

Moški, ime mu je Ahmed Ragab, je za lokalne medije povedal, da v tistem trenutku ni mislil na nič drugega, kot na otroka. "V glavi sem imel samo to, da moram poskusiti rešiti otroka, preden pade na tla," je dejal. 

Pojasnil je, da se je vse zgodilo izjemno hitro. Pogledal je navzgor in zagledal otroka, ki je najprej obvisel na vrvi za sušenje perila, nato pa zdrsnil in padel. "Ni bilo časa, da bi razmišljal, ali ga bom lahko ujel," je dejal Ragab. 

Priznal je, da še sam ne ve, kako mu je uspelo tako hitro skočiti pod okno. Šele ko je bil deček na varnem v njegovih rokah, se je zavedel, kako malo je manjkalo, da bi se vse skupaj končalo zelo tragično. "Bil sem povsem pretresen. Živci so mi popustili," je povedal. 

Posnetek junaškega dejanja je hitro zakrožil po družbenih omrežjih. Uporabniki so Ragaba zaradi njegove prisebnosti in hitre reakcije označili za junaka. Sam takšne oznake skromno zavrača. Poudarja, da je v tistem trenutku želel le preprečiti, da bi otrok umrl.

Ob tem je starše pozval, naj majhnih otrok na balkonih in v bližini oken nikoli ne puščajo brez nadzora.

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marakeech
04. 10. 2026 20.08
Bravo za hitro reakcijo.
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