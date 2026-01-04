Jadralne bombe, droni, rakete: v tednu dni več kot 2000 napadov na Ukrajino

V zadnjem tednu je Rusija proti Ukrajini uporabila več kot 1070 jadralnih bomb, skoraj 1000 dronov in šest raket, je dejal Zelenski.

Po petkovem raketnem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je število smrtnih žrtev naraslo na štiri, več kot 30 ljudi pa je poškodovanih, so sporočile oblasti.

Zelenski je pozval zaveznike k nadaljnji podpori Ukrajini. "Stabilnost in predvidljivost pomoči Ukrajini sta tisto, kar lahko Moskvo premakne proti diplomaciji. Računamo na nadaljnjo obrambno pomoč," je zapisal.

Ukrajina računa na varnostna jamstva ZDA, Evrope in partnerjev v t. i. koaliciji voljnih, je dejal Zelenski. Kot je dejal v soboto, naj bi to pomenilo, da bodo vsaj britanske in francoske sile v Ukrajini nameščene "v vsakem primeru".

V soboto je sicer v Kijevu potekalo srečanje svetovalcev za nacionalno varnost zaveznic v okviru koalicije voljnih. Voditelji koalicije voljnih naj bi se v torek sestali v Franciji.