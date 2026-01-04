Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Jadralne bombe, droni, rakete: v tednu dni več kot 2000 napadov na Ukrajino

Kijev, 04. 01. 2026 15.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Po ruskih napadih na Harkov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sporočilu na Telegramu zapisal, da je Rusija v zadnjem tednu izvedla več kot 2000 zračnih napadov na Ukrajino. Zaveznike je pozval k nadaljnji podpori in pomoči pri obrambi.

V zadnjem tednu je Rusija proti Ukrajini uporabila več kot 1070 jadralnih bomb, skoraj 1000 dronov in šest raket, je dejal Zelenski.

Po petkovem raketnem napadu na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je število smrtnih žrtev naraslo na štiri, več kot 30 ljudi pa je poškodovanih, so sporočile oblasti.

Preberi še Ukrajina: V ruskem napadu na Harkov ubit triletni otrok

Zelenski je pozval zaveznike k nadaljnji podpori Ukrajini. "Stabilnost in predvidljivost pomoči Ukrajini sta tisto, kar lahko Moskvo premakne proti diplomaciji. Računamo na nadaljnjo obrambno pomoč," je zapisal.

Ukrajina računa na varnostna jamstva ZDA, Evrope in partnerjev v t. i. koaliciji voljnih, je dejal Zelenski. Kot je dejal v soboto, naj bi to pomenilo, da bodo vsaj britanske in francoske sile v Ukrajini nameščene "v vsakem primeru".

V soboto je sicer v Kijevu potekalo srečanje svetovalcev za nacionalno varnost zaveznic v okviru koalicije voljnih. Voditelji koalicije voljnih naj bi se v torek sestali v Franciji.

ukrajina rusija vojna napadi

Zaprt grški zračni prostor: 'Z letali v zraku nismo mogli komunicirati'

SORODNI ČLANKI

Ukrajina: V ruskem napadu na Harkov ubit triletni otrok

Vodja vojaških obveščevalcev novi šef kabineta Zelenskega

Rusija: Imamo dokaze o načrtu Kijeva za napad na Putinovo rezidenco

Cia ocenjuje, da Kijev z droni ni ciljal Putinove rezidence

bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
moskisvet
Portal
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
okusno
Portal
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425