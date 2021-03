V zadnjem tednu zabeležili 17.000 potresov, sedaj jim grozi še izbruh vulkana

Potresi so povzročili manjšo škodo. Islandska služba za vzdrževanje cest je na cestiščih opazila manjše razpoke, v bližini epicentra so se sprožili tudi manjši plazovi.

Pred dobrim tednom je jugozahodno regijo Reykjanes prizadel potres z močjo 5,6. To je bil najmočnejši potres, ki mu je sledilo še tisoče manjših, skupno 17.000. Vsi pa so vznemirili prebivalce prestolnice Reykjavik in okolice, kjer živita dve tretjini celotnega islandskega prebivalstva.

Samo včeraj so seizmologi zabeležili okoli 2500 potresov. Po že tako burnem tednu znanstveniki domnevajo, da je vulkanski izbruh neizbežen. Po sedanjih ocenah bližnja mesta niso ogrožena, vendar se kljub temu pripravljajo na evakuacijo. Seizmična aktivnost je sicer na Islandiji, ki leži na meji med evrazijsko in severnoameriško tektonsko ploščo, pogosta, toda prebivalci tako dolgotrajnega pojava ne pomnijo.

V ribiškem mestu Grindavik, štiri kilometre od epicentra najmočnejšega potresa, so bili domačini presenečeni nad količino tresljajev. "Nikoli nisem doživel česa takega," je dejal Pall Valur Björnsson. "Prebudil sem se v tresenje. Ko sem šel spat, sem čutil en močnejši sunek, ko sem se zbudil, je tudi treslo. Težko je, vendar se moraš naučiti živeti s tem. "

Vaorvaldur Tordarson, profesor vulkanologije na Islandiji, je dejal, da razume tiste, ki so zaskrbljeni zaradi nedavnih dejavnosti. "Normalno je, da so ljudje zaskrbljeni. Takšno dogajanje je za to področje pravzaprav precej nenavadno. Ne toliko zaradi vrste potresa ali intenzivnosti, temveč zaradi njihovega trajanja. To traja že več kot teden dni,"je dejal profesor.

Znanstveniki trenutno poskušajo razložiti, zakaj potresi vztrajajo tako dolgo. "Zelo verjetno je, da magma prodira v zemeljsko skorjo. Vsekakor se približuje površini, zdaj pa poskušamo ugotoviti, ali se še približuje," je dejal Tordarson. Ker se na tem območju nahaja več vulkanov, so lokalni uradniki opozorili, da bi lahko prišlo do izbruha. Elisabet Palmadottir, strokovnjakinja za naravne nesreče na islandskem meteorološkem inštitutu, je dejala, da so oblasti na območju Reykjanesa postavile nadzorno opremo, od spletnih kamer do detektorjev plina.

Dodala je, da se niti sama ne spomni, da je v tako dolgem obdobju doživela toliko potresov, in opozorila, da lahko sledi še močnejši potres z močjo 6,0 ali več.

Številni Islandci se spominjajo izbruha vulkana Eyjafjallajökull leta 2010, ki je sprožil eno največjih zapor zračnega prometa na svetu po drugi svetovni vojni. Vendar pa Tordarson meni, da v tem primeru do takšnih razsežnosti ne bo prišlo.