Med prazniki po svetu odpovedanih več kot 5.000 letalskih poletov

Z nekaj nelagodja in veliko pazljivosti so se pred božičnimi prazniki Američani množično odpravili na letališča in na praznovanje s svojimi družinami. Kar za eno Slovenijo, torej dva milijona ljudi, so na predbožični dan našteli na ameriških letališčih, več kot na isti dan leta 2019.

Zaradi eksplozije okužb z omikronom in pomanjkanja testov so ljudje po vsej Ameriki dolge ure čakali v vrstah ter iskali dodatno varnost."Tukaj sem, da bi se prepričala, da je vse v redu. Tako da bomo videli, če se lahko varno odpravimo na obisk k družini," je povedala ena izmed potujočih Američank.